Каждый 8-й человек имел близнеца. Куда они исчезают – поговорили с экспертом

Медики уверены, что каждый 8-й человек, находясь в утробе матери, имел как минимум одного близнеца. Но, по статистике, только каждый 42-й ребенок является близнецом. Тогда куда исчезают остальные? Оказывается, бывают случаи, когда по непонятным причинам эмбрион просто перестает развиваться, и его поглощает второй плод или плацента. Почему так происходит – ученые не берутся сказать. Однако психологи полагают, эмбрион-близнец остается в памяти выжившего малыша и влияет впоследствии на его поведение, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ.

Елена Станиславчик, психолог:

Есть ряд исследований, которые доказывают, что на пренатальном периоде у плода хорошо развито эмоциональное восприятие, есть и память, достаточно активно развивается. И в результате утраты все эти эмоции, которые он пережил, скажем так, в утробе матери, они переходят в бессознательное. Например, такие проблемы, как ощущение того, что чего-то не хватает, неполноценность, есть все время какая-то тревожность, потребность заполнить вот эту пустоту. Это говорит о том, что эта связь – особая, уникальная, сильная связь – между близнецами начинает развиваться очень-очень рано.