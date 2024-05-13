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Как обучают будущих аграриев Союзного государства? Вот чем привлекает россиян городокский колледж

13 мая 2024 16:48
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Большие перемены в подготовке будущих аграриев. При поддержке Союзного государства Городокский и Псковский колледжи приступили к разработке пилотного проекта по интеграции профильного образования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициатива нацелена на введение единых прав для трактористов Беларуси и России, подготовку по общим учебникам, закупку современной техники и оборудования. Почему назрела необходимость кардинальных изменений и чем учеба в крупнейшей кузнице сельскохозяйственных кадров в Витебской области привлекает российских ребят?

Материал Александры Ходюковой.

Как обучают будущих аграриев Союзного государства? Вот чем привлекает россиян городокский колледж-1

Нажимаем педаль сцепления полностью и включаем диапазон четвертый, передачу вторую.

Сегодня в Городокском государственном аграрно-техническом колледже получают специальность около 700 ребят, часть из них россияне. 20-летний Кирилл Прахов приехал в Беларусь из Невеля. Признается, здесь нашел то, что искал, – упор на прикладные знания. Сейчас будущий техник-механик во всю готовится к первой производственной практике. Бонус к полученным умениям по диагностике и обслуживанию тракторов и сеялок – занятия на «умных» тренажерах.

Как обучают будущих аграриев Союзного государства? Вот чем привлекает россиян городокский колледж-4

Кирилл Прахов, учащийся Городокского государственного аграрно-технического колледжа:
На этом тренажере мы учимся водить трактор BELARUS, потом мы сядем на настоящий, и нам выдадут бесплатные права. С помощью этого тренажера я могу заранее научиться, как вести себя в городской сфере, на поле.

Как обучают будущих аграриев Союзного государства? Вот чем привлекает россиян городокский колледж-7

Третьекурсник Николай Петров из российской Пустошки остановился на городокском колледже после внимательного изучения отзывов. Привлекла возможность прохождения практики в лучших хозяйствах Витебской области, а при этом и перспектива хорошего заработка. Преимуществом белорусского образования парень считает обязательное распределение. Уже решил: от гарантированного трудоустройства не откажется.

Подробней в видео.

# Сельское хозяйство # общество # Александра Ходюкова

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