Как обучают будущих аграриев Союзного государства? Вот чем привлекает россиян городокский колледж

Большие перемены в подготовке будущих аграриев. При поддержке Союзного государства Городокский и Псковский колледжи приступили к разработке пилотного проекта по интеграции профильного образования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициатива нацелена на введение единых прав для трактористов Беларуси и России, подготовку по общим учебникам, закупку современной техники и оборудования. Почему назрела необходимость кардинальных изменений и чем учеба в крупнейшей кузнице сельскохозяйственных кадров в Витебской области привлекает российских ребят? Материал Александры Ходюковой.

Нажимаем педаль сцепления полностью и включаем диапазон четвертый, передачу вторую. Сегодня в Городокском государственном аграрно-техническом колледже получают специальность около 700 ребят, часть из них россияне. 20-летний Кирилл Прахов приехал в Беларусь из Невеля. Признается, здесь нашел то, что искал, – упор на прикладные знания. Сейчас будущий техник-механик во всю готовится к первой производственной практике. Бонус к полученным умениям по диагностике и обслуживанию тракторов и сеялок – занятия на «умных» тренажерах.

Кирилл Прахов, учащийся Городокского государственного аграрно-технического колледжа:

На этом тренажере мы учимся водить трактор BELARUS, потом мы сядем на настоящий, и нам выдадут бесплатные права. С помощью этого тренажера я могу заранее научиться, как вести себя в городской сфере, на поле.