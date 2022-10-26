Как обучать детей с расстройствами аутистического спектра? Что делают для этого в Минске, рассказал Артём Цуран

Новости Беларуси. Совершенствование условий для обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра. Этот вопрос обсудили на совещании в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На базе средней школы № 104 имени Мачульского собралось руководство города, представители комитета по образованию, здравоохранению и профильные центры. Выделили главные направления взаимодействия с детьми: это организация учебного процесса с сопровождением, внешкольная работа и физическая подготовка.