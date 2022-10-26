Как обучать детей с расстройствами аутистического спектра? Что делают для этого в Минске, рассказал Артём Цуран
Новости Беларуси. Совершенствование условий для обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра. Этот вопрос обсудили на совещании в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На базе средней школы № 104 имени Мачульского собралось руководство города, представители комитета по образованию, здравоохранению и профильные центры. Выделили главные направления взаимодействия с детьми: это организация учебного процесса с сопровождением, внешкольная работа и физическая подготовка.
В Минске, помимо специальных учреждений, также работают ресурсные центры для помощи педагогам. Всего в столице около 33 тысяч детей с особенностями развития.
Ирина Чернявская, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Дети-аутисты могут обучаться и должны обучаться в общеобразовательных школах. Конечно, с различной степенью их заболеваний должны быть созданы определенные условия – комнаты релаксации, определенные маленькие кабинеты для учебных занятий, созданы для них условия (со специальной мебелью, безусловно). Обязательно сопровождение тьюторов, воспитателей индивидуального сопровождения, воспитателей, которые сегодня есть у всех детей с этим заболеванием города Минска.
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Учреждение образования – это та структура, которая должна это взаимодействие выстраивать как на уровне администраций школы, начиная с директора в общении с родителями и заканчивая рядовым педагогом, учителем, чтобы он понимал всю ответственность работы с такими ребятами, с такими детьми. Ну и конечная цель, в принципе, это основное, к чему мы стремимся, – это социализация детей.
Также в фойе работала выставка. На ней были представлены возможности для обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра в столичных учреждениях образования.