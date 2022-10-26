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Как обучать детей с расстройствами аутистического спектра? Что делают для этого в Минске, рассказал Артём Цуран

26 октября 2022 16:37
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Новости Беларуси. Совершенствование условий для обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра. Этот вопрос обсудили на совещании в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

На базе средней школы № 104 имени Мачульского собралось руководство города, представители комитета по образованию, здравоохранению и профильные центры. Выделили главные направления взаимодействия с детьми: это организация учебного процесса с сопровождением, внешкольная работа и физическая подготовка.  

Как обучать детей с расстройствами аутистического спектра? Что делают для этого в Минске, рассказал Артём Цуран-1

В Минске, помимо специальных учреждений, также работают ресурсные центры для помощи педагогам. Всего в столице около 33 тысяч детей с особенностями развития.  

Как обучать детей с расстройствами аутистического спектра? Что делают для этого в Минске, рассказал Артём Цуран-4

Ирина Чернявская, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:  
Дети-аутисты могут обучаться и должны обучаться в общеобразовательных школах. Конечно, с различной степенью их заболеваний должны быть созданы определенные условия – комнаты релаксации, определенные маленькие кабинеты для учебных занятий, созданы для них условия (со специальной мебелью, безусловно). Обязательно сопровождение тьюторов, воспитателей индивидуального сопровождения, воспитателей, которые сегодня есть у всех детей с этим заболеванием города Минска.  

Как обучать детей с расстройствами аутистического спектра? Что делают для этого в Минске, рассказал Артём Цуран-7

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:  
Учреждение образования – это та структура, которая должна это взаимодействие выстраивать как на уровне администраций школы, начиная с директора в общении с родителями и заканчивая рядовым педагогом, учителем, чтобы он понимал всю ответственность работы с такими ребятами, с такими детьми. Ну и конечная цель, в принципе, это основное, к чему мы стремимся, – это социализация детей.  

Как обучать детей с расстройствами аутистического спектра? Что делают для этого в Минске, рассказал Артём Цуран-10

Также в фойе работала выставка. На ней были представлены возможности для обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра в столичных учреждениях образования.  

# Особенные дети # общество # Ирина Чернявская # Артем Цуран # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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