Как обладатели звания «Семья года» отметили Рождество – побывали в гостях

Обладатели звания «Семья года» Ольга и Владимир Савчуки на Рождество всегда приезжают к родителям в Вороновский район, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дети, внуки – все вместе они посещают костел, собираются за большим столом и чтят традиции. Подробности в материале Алены Жиборт.

Дети разбирают желанные подарки, взрослые готовят вкусные блюда на праздничный стол. В доме Виктора и Анны Равлушкевич с самого утра шумно и весело. Каждый год на Рождество к ним приезжают дети и внуки. И хоть в этот раз праздник встречают не в полном составе, традиции не нарушают.

Ольга Савчук:

На Рождество мы всегда любим приезжать к маме, потому что здесь сохраняются такие старые традиции, которые передавались из поколения в поколение, мы всегда накрываем постный вигилийный стол, кладем сено, накрываем белую скатерть, зажигаем свечу, делимся облаткой, то есть, эта традиционная культура, дети всегда очень любят приезжать, дети любят все эти мероприятия проводить. Большая дружная семья, собираясь вместе, всегда посещает костел. К этому приучены с детства. В храм отправляются и 25 декабря.

Ольга Савчук:

Год у нас очень замечательный получился, то есть, все, что мы планировали, даже больше, у нас все исполнилось, хочется пойти в костел, поблагодарить Бога за то, что все так, как получилось, как есть.



Торжественные богослужения в этот светлый праздник Рождества Христова проходят по всей стране. Тысячи верующих спешат помолиться о мире и здоровье для себя и своих близких. В костеле Святой Троицы в агрогородке Заболоть 25 декабря тоже многолюдно. Только на одну из праздничных служб пришло порядка 300 человек.

Очень важный праздник для каждой семьи католической, пришли со светлыми чувствами, чтобы поздравить всех католиков в первую очередь с Рождеством, причаститься и быть причастным к этому светлому празднику.

Молиться, чтоб в жизни мир был и здоровье – это самое главное.