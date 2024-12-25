Детский врач призналась, что пошла бы с Лукашенко в разведку

Алина Дударевич, заведующая отделением диализа и экстракорпоральной детоксикации 2-й городской детской клинической больницы:

Весь коллектив был в восторге. Ему очень понравилось, что он такой простой человек. По сравнению с тем, как показывают по телевизору эти все совещания, то люди, весь коллектив сделал вывод, что у нас так все легко, просто, свободно, без всякого напряга – совершенно другое. Как будто ты его знал всю жизнь и абсолютно к себе располагающий. Президент показался своим человеком, надежным. Защитит всегда, такой вот защитник нашей страны. И надежный человек, с которым можно пойти в разведку.