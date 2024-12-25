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Свидерский: 15% продаваемых в Беларуси новых автомобилей – электрокары

25 декабря 2024 15:27
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Какие успехи достигнуты в развитии белорусского мирного атома и как рядовой белорус ощущает все преимущества атомной энергетики? Смотрите в десятом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.

Свидерский: 15% продаваемых в Беларуси новых автомобилей – электрокары-2

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
В Беларуси есть уникальная возможность… Мы не очень холодная страна, потому что у электромобилей на 20 % заряд хуже в морозы. Мы достаточно компактная страна. И это означает, что те 500 километров на одной зарядке будут позволять заехать туда, куда мы хотим. В нашей стране есть хорошие дороги, это тоже очень важно для электромобиля. Созданы избыточные электрические мощности с учетом ввода атомной станции. Достаточно развитая инфраструктура. Это те факторы, которые стимулируют все большее применение электромобилей. Я вот смотрю сейчас: в этом году в месяц 15 % среди новых автомобилей продаются электромобили.

# Автомобили

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