Свидерский: 15% продаваемых в Беларуси новых автомобилей – электрокары

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

В Беларуси есть уникальная возможность… Мы не очень холодная страна, потому что у электромобилей на 20 % заряд хуже в морозы. Мы достаточно компактная страна. И это означает, что те 500 километров на одной зарядке будут позволять заехать туда, куда мы хотим. В нашей стране есть хорошие дороги, это тоже очень важно для электромобиля. Созданы избыточные электрические мощности с учетом ввода атомной станции. Достаточно развитая инфраструктура. Это те факторы, которые стимулируют все большее применение электромобилей. Я вот смотрю сейчас: в этом году в месяц 15 % среди новых автомобилей продаются электромобили.