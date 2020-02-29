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Как обеззараживать семена перед посадкой? Советы овощевода

29 февраля 2020 16:19
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Опытные садоводы знают: фундамент будущего урожая – грамотная подготовка семян. Один из пунктов обеззараживание перед посадкой.

Как обеззараживать семена перед посадкой? Советы овощевода -1

Несложная манипуляция повышает шансы на всхожесть, ускоряет процесс роста растений, повышает их иммунитет и устойчивость к болезням. Как подготовить семена к посадке, рассказали в программе «Плюс-минус».

Как обеззараживать семена перед посадкой? Советы овощевода -4

Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»:
Существует несколько способов обеззараживания. Наиболее приемлемым и удобным является способ обеззараживания перекисью водорода.

Как обеззараживать семена перед посадкой? Советы овощевода -7

Помимо того, что перекись водорода обеззараживает семена, она также регулирует ростовые процессы лучше, чем гормоны роста.

Для того, чтобы обеззаразить наши семена, необходимо взять буквально две столовые ложки перекиси водорода – обычный трёхпроцентный раствор. Берём порядка 200 граммов семян, высыпаем в ёмкость с водой, которой мы залили перекись водорода.

Как обеззараживать семена перед посадкой? Советы овощевода -10

Спустя 2 часа наша перекись поработала: плохие семена, щуплые или недоразвитые, всплыли. Можно приступать к процеживанию нашего раствора.

Как обеззараживать семена перед посадкой? Советы овощевода -13

После того, как мы процедили семена, лишняя вода стекла и они немного обсохли, необходимо понравившиеся вам семена положить на проращивание в любой подходящий контейнер.

Как обеззараживать семена перед посадкой? Советы овощевода -16

И будьте уверены, что этот раствор полностью снимет поверхностную инфекцию с ваших семян.

# Растения и цветы # общество # Анна Пашкевич

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