Как обеззараживать семена перед посадкой? Советы овощевода

Опытные садоводы знают: фундамент будущего урожая – грамотная подготовка семян. Один из пунктов – обеззараживание перед посадкой.

Несложная манипуляция повышает шансы на всхожесть, ускоряет процесс роста растений, повышает их иммунитет и устойчивость к болезням. Как подготовить семена к посадке, рассказали в программе «Плюс-минус».

Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»:

Существует несколько способов обеззараживания. Наиболее приемлемым и удобным является способ обеззараживания перекисью водорода.

Помимо того, что перекись водорода обеззараживает семена, она также регулирует ростовые процессы лучше, чем гормоны роста. Для того, чтобы обеззаразить наши семена, необходимо взять буквально две столовые ложки перекиси водорода – обычный трёхпроцентный раствор. Берём порядка 200 граммов семян, высыпаем в ёмкость с водой, которой мы залили перекись водорода.

Спустя 2 часа наша перекись поработала: плохие семена, щуплые или недоразвитые, всплыли. Можно приступать к процеживанию нашего раствора.

После того, как мы процедили семена, лишняя вода стекла и они немного обсохли, необходимо понравившиеся вам семена положить на проращивание в любой подходящий контейнер.