Прямой эфир

Эта зима для Беларуси стала самой тёплой за 100 лет: средняя температура составила +1,5

29 февраля 2020 15:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Эта зима для Беларуси стала самой тёплой за 100 лет, рассказали в программе «Плюс-минус». По предварительным оценкам, средняя температура составила +1,5 градуса, что выше климатической нормы на 5,5 градусов.

Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Это спровоцировало свыше десятка опасных метеоявлений. Например, ветер в Пинске до 29 м/с и жару в Брагине, где было почти +37. Январь удивил грозами. Последний раз это явление наблюдалось в Минске более 60 лет назад. В целом, прошлый год для Беларуси стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений – среднегодовая температура составила почти +9.

Эта зима для Беларуси стала самой тёплой за 100 лет: средняя температура составила +1,5 -1

# Погода в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Минздраве рассказали о ситуации с масками в Минске
29 февраля 2020 15:42

В Минздраве рассказали о ситуации с масками в Минске

Будет ли тепло? Народные приметы на неделю с 2 по 8 марта
29 февраля 2020 15:32

Будет ли тепло? Народные приметы на неделю с 2 по 8 марта

Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю
29 февраля 2020 15:17

Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю