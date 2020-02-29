Эта зима для Беларуси стала самой тёплой за 100 лет: средняя температура составила +1,5

Эта зима для Беларуси стала самой тёплой за 100 лет, рассказали в программе «Плюс-минус». По предварительным оценкам, средняя температура составила +1,5 градуса, что выше климатической нормы на 5,5 градусов.

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Это спровоцировало свыше десятка опасных метеоявлений. Например, ветер в Пинске до 29 м/с и жару в Брагине, где было почти +37. Январь удивил грозами. Последний раз это явление наблюдалось в Минске более 60 лет назад. В целом, прошлый год для Беларуси стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений – среднегодовая температура составила почти +9.