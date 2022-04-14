Прямой эфир

Выполнили 18% плана. Какую площадь уличной сети должны обновить в Минской области?

14 апреля 2022 16:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В 2022 году в Минской области обновят около 84 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети. Уже отремонтировано 18 % от плана. Быстрее всего работы продвигаются в Дзержинском, Крупском и Мядельском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Выполнили 18% плана. Какую площадь уличной сети должны обновить в Минской области?-1

Весеннее обновление затронуло и Узду. В райцентре активно меняют дорожное покрытие. Ямочный ремонт провели на площади 250 квадратных метров. Сейчас на очереди обновление пешеходно-тротуарных дорожек. Заменят более километра покрытия. Уже выполнили часть работ по улице Школьной. На очереди Первомайская, Карла Маркса и Ленинская.

Выполнили 18% плана. Какую площадь уличной сети должны обновить в Минской области?-4

Сергей Грантович, инженер Узденского ЖКХ:
Тротуарные дорожки в прошлом году мы делали все асфальтированные, а в этом году там, где уже существующие асфальтированные, мы продолжаем асфальтом, а там, где были плиточные, продолжаем плиткой.

Выполнили 18% плана. Какую площадь уличной сети должны обновить в Минской области?-7

На объектах работают бригадами. Задействована специализированная техника – погрузчики, экскаваторы.

# Автодороги Беларуси # общество # Сергей Грантович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ещё раз про «досвидос». Как западные СМИ отреагировали на встречу Путина и Лукашенко в Приморье
14 апреля 2022 16:35

Ещё раз про «досвидос». Как западные СМИ отреагировали на встречу Путина и Лукашенко в Приморье

«Мы теперь навязываем повестку». Политолог об итогах визита Лукашенко в Приморье
14 апреля 2022 16:17

«Мы теперь навязываем повестку». Политолог об итогах визита Лукашенко в Приморье

Всего 62%. Какие районы Минской области – лидеры по вакцинации?
14 апреля 2022 16:15

Всего 62%. Какие районы Минской области – лидеры по вакцинации?