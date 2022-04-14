Выполнили 18% плана. Какую площадь уличной сети должны обновить в Минской области?

Новости Беларуси. В 2022 году в Минской области обновят около 84 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети. Уже отремонтировано 18 % от плана. Быстрее всего работы продвигаются в Дзержинском, Крупском и Мядельском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Весеннее обновление затронуло и Узду. В райцентре активно меняют дорожное покрытие. Ямочный ремонт провели на площади 250 квадратных метров. Сейчас на очереди обновление пешеходно-тротуарных дорожек. Заменят более километра покрытия. Уже выполнили часть работ по улице Школьной. На очереди Первомайская, Карла Маркса и Ленинская.

Сергей Грантович, инженер Узденского ЖКХ:

Тротуарные дорожки в прошлом году мы делали все асфальтированные, а в этом году там, где уже существующие асфальтированные, мы продолжаем асфальтом, а там, где были плиточные, продолжаем плиткой.