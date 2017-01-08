Как необычно украсить елку и квартиру для встречи года Огненного петуха: советы дизайнера и художника

Новый год не обходится без запаха хвои, блеска стеклянных шаров и шелеста пушистых гирлянд. И украшение новогодней елки – дело важное. Тут уж кто на что горазд.

Дизайнер Татьяна Гомза считает, что лесная гостья должна пестрить и быть весьма неординарной. Тем более в год Огненного петуха. И украшением может быть все, что есть под рукой. Главное – креатив и смекалка.

Татьяна Гомза, дизайнер:

Поскольку я практикую стиль «треш-арт», то и елка у меня тоже из сборных, сложных, постремонтных, постсоветских материалов. Игрушки тут имеют свою историю. Тут все не случайно. Основа была сделана из того, что под рукой, что просится в дело. Недавно у нас был ремонт, и вот на полу ламинат и елка из остатков ламината. Вот этот шарик в центре композиции, я на нем и сформировала весь образ. Новогодний шарик, подаренный мне в прошлом году девочкой-керамисткой из Питера. Дети в ИЗО-студии у нее рисовали котиков, и она их просто перенесла на шарик.

Татьяне удалось треш-артовые вещи и раритетные игрушки чудным образом совместить.

Татьяна Гомза, дизайнер:

Особенно хочется отметить игрушки, сделанные из проволоки. Это поствоенное время, 1945 год. И производства стояли, вот эти стеклянные красивые стеклянные игрушки – это уже послевоенное. А в промежуточном этапе надо было тоже чем-то украшать, дети и взрослые хотели праздника – и что было под рукой. Была проволока. И вот получились очень современные формы. Есть имитация шаров в виде орнаментальных подставочек. Я их покупаю в разных странах, где бываю. Они подходят под образ шарика на плоской елке. Раз елка плоская, то и шары могут быть тоже плоские.

Венецианские маски – это самый современный уже элемент в виде игрушек, еще не расписанные, из глины.

Татьяна фонтанирует идеями и рекомендует всем не только сделать елку своими руками, но и украсить оригинальными вещами весь дом.

Татьяна Гомза, дизайнер:

Сделаны светильники. Тоже такая новогодняя тема. Они выглядят, как куски льда, которые светятся теплым огнем. Можно поставить на праздничный стол. Тут у меня есть коллекция тоже старых советских гирлянд, вышедших из употребления, которые можно починить. Вещи интересные, кому-то они напомнят детство. У кого-то были такие, а вот эти совсем старые. Это послевоенные годы.

Упаковочная лента вместо традиционной мишуры. А вместо шаров – подборка семейных фотографий. Это вещи, объединяющие семью.

Впрочем, некоторые предпочитают традиционный стиль. Художник Маргарита Манис свою новогоднюю елку в этом году украсила сдержанно, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Маргарита Манис, художник:

В этот год петуха в моде в украшении елки золотой, бордовый, синий, и поэтому я использовала в украшении елки именно эти цвета. И, конечно, я добавила еще белые шары как символ зимы.

Белые новогодние шары – словно холст для художника, и можно их раскрасить, как угодно. Маргарита советует также приобщать детей к такому декору.

Сегодня в моде игрушки, созданные в различных техниках: декупаж, папье-маше, вязанные или из бисера. Создавать красоту своими руками – это может стать новогодним ритуалом в вашей семье.