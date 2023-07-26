Как не заработать солнечный удар в жаркую погоду? Рассказал представитель ВОЗ

Летние деньки не скупятся на жаркую погоду, а значит, это звоночек внимательнее следить за своим здоровьем. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как уберечь себя от нежелательных последствий летнего зноя, рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения Сергей Диордица.

Сергей Диордица, представитель Странового офиса ВОЗ в Республике Беларусь:

Всемирная организация здравоохранения сейчас работает глобально, чтобы адресовать проблему потепления климата, жары и ее влияние на здоровье. Месяц тому назад мы даже приняли Будапештскую декларацию в Венгрии, которая говорит о том, что страны должны начинать серьезную работу по исключению отрицательных влияний в жаркое время на здоровье.

Особенно такому влиянию подвержены пожилые люди, грудные дети и люди, страдающие хроническими заболеваниями. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Назначением лекарств должен заниматься специалист. Беспорядочное употребление таблеток может только навредить. Сергей Диордица:

Почему для Беларуси это очень важно, потому что влажность климата высокая, человек не отдает быстро тепло в окружающую среду, как это возможно в странах с сухим климатом. В основном, конечно, надо избегать работать в жаркое время на улице, носить головные уборы и предостерегать себя от перегревания. Принимайте чаще душ (если возможно, прохладный) и пейте больше воды.

Если же дома остаться не получилось и во время нахождения под палящим солнцем вы почувствовали резкую головную боль, головокружение и сильную жажду, не игнорируйте это и немедленно обратитесь за помощью. Сергей Диордица:

Если почувствовали себя плохо, постарайтесь охладить себя. Перейдите в более прохладное помещение и попейте больше воды. Если почувствовали себя лучше, значит, выше недомогание было результатом перегревания организма. Не занимайтесь самолечением. Если вам не становится лучше, вовремя обращайтесь к врачу, он посмотрит, что с вами происходит, и назначит, если надо, необходимое лекарство.

Запоминаем пять основных правил: не допускайте перегрева головы, не выходите на улицу в самое жаркое время суток, не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях, по возможности сохраняйте прохладу у себя дома не выше +32 градусов тепла и не допускайте обезвоживания своего организма. Но что делать, если рядом с вами человек упал в обморок?