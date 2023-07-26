Инклюзивная кофейня открылась в Орше

Новости Беларуси. Инклюзивная кофейня при дневном отделении территориального центра соцобслуживания появилась в Орше. Это один из гуманитарных проектов с привлечением средств иностранной безвозмездной помощи, который успешно реализован в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В неиспользуемом ранее помещении сделали ремонт, установили оборудование, оформили зону отдыха. Теперь это будет любимое место в городе не только у посетителей территориального центра, но и гостей. Кафе расположилось недалеко от железнодорожного вокзала. Безбарьерная среда здесь создана не только для гостей, но и для работников. Пока обслуживать посетителей будет один человек. В перспективе планируют закупить дополнительное оборудование для приготовления обедов.

Оксана Рожанская, сотрудник инклюзивной кофейни:

Волнительно, конечно, очень. Первый день, но надо держаться. Прекрасное общение, люди, посетители. Мы наслаждаемся этим.

Екатерина Муренкова, директор территориального центра социального обслуживания населения Оршанского района:

Мы планируем в рамках этого отделения, так как здесь много различных мастерских, прививать нашим ребятам не только трудовые навыки. Не все могут трудиться. Это элементарные навыки по их обучению готовить напитки, подавать их, участие в каких-то мероприятиях.

Кристина Хонеггер-Золотухин, Чрезвычайный и Полномочный посол Швейцарии в Беларуси:

Проект, мне кажется, очень важный. Потому что я убеждена, что все люди, которые хотят и могут, должны получать возможность работать и участвовать в жизни.