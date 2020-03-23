Как не попасться на удочку мошенников при бесплатной доставке товаров пожилым? В Минтруда озвучили рекомендации

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Чтобы обезопасить наших пожилых людей от таких недобросовестных, мошеннических мероприятий, процедур со стороны других недобросовестных граждан. Поступает на телефон звонок: хочу, чтоб вы мне купили хлеба, молока и т.п. Мы говорим сразу когда, в какое время придет социальный работник, говорим фамилию, имя, отчество социального работника. Пожилой человек уже понимает, к примеру, что в первой половине дня к нему придет такой-то социальный работник либо волонтер с такой-то фамилией. Обязательно, когда приходит либо волонтер, либо соцработник – документ, который удостоверяет личность (паспорт, удостоверение), что я такая-то, с такой-то фамилией и я от такого-то территориального центра. Пожилой человек будет видеть конкретно, кого он ждет, и этот человек к нему пришел.