Прямой эфир

Яровые культуры в Беларуси посеяли на более чем 46% площадей

30 апреля 2024 07:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По данным на утро 30 апреля, яровые в Беларуси посеяли на более чем 46 % площадей, что касается всех ранних культур, то показатель в два раза выше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яровые культуры в Беларуси посеяли на более чем 46% площадей-1

Теплолюбивая кукуруза уже заняла 260 тысяч гектаров – это чуть более 20 % площадей от плана. Яровой рапс, сахарная свекла, картофель и овощи – погода способствует закладке и их урожаю. Много внимания аграрии уделяют своевременному внесению удобрений, а также защите растений.

# Посевная кампания # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко посещает Костюковичский район – Президент проверит ход посевной и готовность техники
30 апреля 2024 07:33

Лукашенко посещает Костюковичский район – Президент проверит ход посевной и готовность техники

В БГУКИ начал работу Центр языка и культуры Пакистана
30 апреля 2024 07:01

В БГУКИ начал работу Центр языка и культуры Пакистана

В «Минскэнерго» предупредили о вреде нелегального потребления электроэнергии
30 апреля 2024 06:46

В «Минскэнерго» предупредили о вреде нелегального потребления электроэнергии

Бюджет прожиточного минимума в Беларуси вырастет 1 мая
30 апреля 2024 06:30

Бюджет прожиточного минимума в Беларуси вырастет 1 мая

Каир принимает белорусско-египетский бизнес-форум
30 апреля 2024 06:22

Каир принимает белорусско-египетский бизнес-форум

Головченко: визит в Египет откроет новую страницу в истории партнёрства Минска и Каира
29 апреля 2024 19:32

Головченко: визит в Египет откроет новую страницу в истории партнёрства Минска и Каира

Лукашенко направился на юго-восток страны, чтобы проверить ход посевной кампании
29 апреля 2024 19:32

Лукашенко направился на юго-восток страны, чтобы проверить ход посевной кампании

«Активное сотрудничество с Россией». Белорусские студенты примут участие в строительстве БАМ
29 апреля 2024 19:12

«Активное сотрудничество с Россией». Белорусские студенты примут участие в строительстве БАМ

Много инициатив. Кто участвует в проекте «Минская смена»?
29 апреля 2024 19:07

Много инициатив. Кто участвует в проекте «Минская смена»?

Помощь детям с нарушениями зрения. Какой проект стал одним из победителей «100 идей для Беларуси»?
29 апреля 2024 19:06

Помощь детям с нарушениями зрения. Какой проект стал одним из победителей «100 идей для Беларуси»?

Предоставляются льготы. Какие бонусы получают участники студотрядов?
29 апреля 2024 19:04

Предоставляются льготы. Какие бонусы получают участники студотрядов?

Как борются с коррупцией в Беларуси и какие наказания дают виновным? Ответили эксперты
29 апреля 2024 19:04

Как борются с коррупцией в Беларуси и какие наказания дают виновным? Ответили эксперты