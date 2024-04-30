Яровые культуры в Беларуси посеяли на более чем 46% площадей

По данным на утро 30 апреля, яровые в Беларуси посеяли на более чем 46 % площадей, что касается всех ранних культур, то показатель в два раза выше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным на утро 30 апреля, яровые в Беларуси посеяли на более чем 46 % площадей, что касается всех ранних культур, то показатель в два раза выше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теплолюбивая кукуруза уже заняла 260 тысяч гектаров – это чуть более 20 % площадей от плана. Яровой рапс, сахарная свекла, картофель и овощи – погода способствует закладке и их урожаю. Много внимания аграрии уделяют своевременному внесению удобрений, а также защите растений.