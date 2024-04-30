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В БГУКИ начал работу Центр языка и культуры Пакистана

30 апреля 2024 07:01
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Взаимный интерес в дальнейшем укреплении партнерства подтверждают Беларусь и Пакистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме сотрудничества в экономике, внимание и гуманитарной сфере.

В БГУКИ начал работу Центр языка и культуры Пакистана-1

В университете культуры и искусств начал работу Центр языка и культуры Пакистана. Церемонию приурочили к 30-летию установления дипломатических отношений между нашими странами.

В БГУКИ начал работу Центр языка и культуры Пакистана-4

Елена Корсакова, проректор по учебной работе Белорусского государственного университета культуры и искусств:
С Пакистаном мы сотрудничаем уже не первый год, нас связывают отношения дружбы и взаимопонимания. Не первый проект культурный мы организовываем мы совместно, и открытие такого центра важно для университета как показ межкультурных связей, существующих между странами. У нас ведется подготовка по специальности «Межкультурные связи» и наш центр я думаю станет наглядным примером сотрудничества между Востоком и Западом.

В БГУКИ начал работу Центр языка и культуры Пакистана-7

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси:
Этот центр является самым важным, по моему мнению, потому что это место, где студенты изучают именно культуру и искусство. Хочется отметить, что подобные мероприятия являются примером того, что отношения между обеими странами развиваются во всех отраслях, в том числе в образовании и культуре.

В БГУКИ начал работу Центр языка и культуры Пакистана-10

Центр станет новой площадкой для развития гуманитарных, культурных и образовательных связей, позволит обмениваться опытом в сфере науки и образования.

# Беларусь-Пакистан # общество # Саджад Хайдер Хан

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