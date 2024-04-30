В БГУКИ начал работу Центр языка и культуры Пакистана

Взаимный интерес в дальнейшем укреплении партнерства подтверждают Беларусь и Пакистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме сотрудничества в экономике, внимание и гуманитарной сфере.

В университете культуры и искусств начал работу Центр языка и культуры Пакистана. Церемонию приурочили к 30-летию установления дипломатических отношений между нашими странами.

Елена Корсакова, проректор по учебной работе Белорусского государственного университета культуры и искусств:

С Пакистаном мы сотрудничаем уже не первый год, нас связывают отношения дружбы и взаимопонимания. Не первый проект культурный мы организовываем мы совместно, и открытие такого центра важно для университета как показ межкультурных связей, существующих между странами. У нас ведется подготовка по специальности «Межкультурные связи» и наш центр я думаю станет наглядным примером сотрудничества между Востоком и Западом.

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси:

Этот центр является самым важным, по моему мнению, потому что это место, где студенты изучают именно культуру и искусство. Хочется отметить, что подобные мероприятия являются примером того, что отношения между обеими странами развиваются во всех отраслях, в том числе в образовании и культуре.