Новый поезд связал китайский Баодин и Минск – везёт стройматериалы за 9,5 тыс км

Новости Беларуси. 9,5 тысяч километров по «Шёлковому пути». Такое расстояние преодолеет состав, который впервые отправился из китайского города Баодин в Минск. Новый железнодорожный маршрут - очередной шаг по реализации масштабного проекта «Один пояс, один путь».

На первый специальный поезд погружены 40 контейнеров со стройматериалами для возведения логистического парка и студенческих общежитий в Беларуси. В дороге состав проведёт до 14 дней.

В дальнейшем по этому маршруту еженедельно будет отправляться один-два состава. Из Китая в Европу они повезут пластмассовые изделия, запчасти, лекарственное сырье и электронную продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.