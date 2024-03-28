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141 тыс. гектаров ранних яровых зерновых и зернобобовых посеяли в Беларуси

28 марта 2024 10:36
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В Беларуси посеяна 141 тысяча гектаров ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Это почти 23 % площадей от плана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

141 тыс. гектаров ранних яровых зерновых и зернобобовых посеяли в Беларуси-1

Наибольшими темпами идет работа в Минской, Гродненской, Брестской областях. Там верхний 10-сантиметровый слой почвы достиг умеренно влажного состояния и поля для техники доступны. Немного другая ситуация в восточных и северных районах. Практически повсеместно хозяйства вносят удобрения. Идет подкормка трав и озимых.

141 тыс. гектаров ранних яровых зерновых и зернобобовых посеяли в Беларуси-4

К слову, последние вошли в весну в хорошем и в удовлетворительном состоянии. Такое заключение сделали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Там прогнозируют, что в ближайшее время под влиянием теплой погоды граница хорошего увлажнения почвы продвинется в северо-восточный регион Беларуси и вегетация озимых культур и многолетних трав активизируется.

# Посевная кампания # общество

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