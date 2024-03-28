141 тыс. гектаров ранних яровых зерновых и зернобобовых посеяли в Беларуси

В Беларуси посеяна 141 тысяча гектаров ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Это почти 23 % площадей от плана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольшими темпами идет работа в Минской, Гродненской, Брестской областях. Там верхний 10-сантиметровый слой почвы достиг умеренно влажного состояния и поля для техники доступны. Немного другая ситуация в восточных и северных районах. Практически повсеместно хозяйства вносят удобрения. Идет подкормка трав и озимых.

К слову, последние вошли в весну в хорошем и в удовлетворительном состоянии. Такое заключение сделали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Там прогнозируют, что в ближайшее время под влиянием теплой погоды граница хорошего увлажнения почвы продвинется в северо-восточный регион Беларуси и вегетация озимых культур и многолетних трав активизируется.