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«Как можно к победе привыкнуть?» Лучший сотрудник ГАИ Беларуси о конкурсе профмастерства и безопасности на дорогах

19 июня 2017 13:16
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С 7 по 9 июня в Гомеле прошел XVIII республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства сотрудников дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МВД Республики Беларусь. По итогам победил сотрудник ГАИ Гомельской области Сергей Бондаренко.

Поздравляем!

Вы уже привыкли к победам и званиям?  Вы же не в первый раз становитесь победителем конкурса профмастерства?

«Как можно к победе привыкнуть?» Лучший сотрудник ГАИ Беларуси о конкурсе профмастерства и безопасности на дорогах-1

Сергей Бондаренко, лучший сотрудник ГАИ Беларуси, командир роты батальона ДПС ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
К победе привыкнуть нельзя. Когда ты в очередной раз собираешься выступать в соревнованиях, ты же не знаешь, что будешь победителем. Поэтому как можно к победе привыкнуть? Да, ты победил, ты сейчас лучший, но пройдет год – новое состязание и не факт, что ты там будешь победителем.

Подробнее  – в видеоинформации.

# общество # Конкурс # Сергей Бондаренко

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