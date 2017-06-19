«Как можно к победе привыкнуть?» Лучший сотрудник ГАИ Беларуси о конкурсе профмастерства и безопасности на дорогах

С 7 по 9 июня в Гомеле прошел XVIII республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства сотрудников дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МВД Республики Беларусь. По итогам победил сотрудник ГАИ Гомельской области Сергей Бондаренко.
Поздравляем!
Вы уже привыкли к победам и званиям? Вы же не в первый раз становитесь победителем конкурса профмастерства?
Сергей Бондаренко, лучший сотрудник ГАИ Беларуси, командир роты батальона ДПС ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
К победе привыкнуть нельзя. Когда ты в очередной раз собираешься выступать в соревнованиях, ты же не знаешь, что будешь победителем. Поэтому как можно к победе привыкнуть? Да, ты победил, ты сейчас лучший, но пройдет год – новое состязание и не факт, что ты там будешь победителем.
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