«Как можно к победе привыкнуть?» Лучший сотрудник ГАИ Беларуси о конкурсе профмастерства и безопасности на дорогах

Вы уже привыкли к победам и званиям? Вы же не в первый раз становитесь победителем конкурса профмастерства?

Сергей Бондаренко, лучший сотрудник ГАИ Беларуси, командир роты батальона ДПС ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

К победе привыкнуть нельзя. Когда ты в очередной раз собираешься выступать в соревнованиях, ты же не знаешь, что будешь победителем. Поэтому как можно к победе привыкнуть? Да, ты победил, ты сейчас лучший, но пройдет год – новое состязание и не факт, что ты там будешь победителем.

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