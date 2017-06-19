Прямой эфир

«ПапаЗал»: отцы играют с детьми, мамы счастливы, что их оставили в покое

19 июня 2017 07:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Погожим летним днем 19 июня 1910 года в Вашингтоне впервые прошел большой праздник – День отца. Считается, что идея устроить торжества для пап пришла в голову  миссис Додд из Вашингтона. Она хотела выразить признательность своему отцу, а в его лице – всем заботливым папам  Америки.  С тех пор этот праздник стал популярен во всем мире. Приживается эта добрая традиция и у нас.

О том, как проходит День отца Гомеле и как развивается интересный социальный проект «ПапаЗал», мы поговорим  с нашим гостем – председателем правления общественного объединения «Совет отцов города Гомеля» Сергеем Бычковым.

Доброе утро! С праздником вас!

«ПапаЗал»: отцы играют с детьми, мамы счастливы, что их оставили в покое-1

Сергей Бычков, председателем правления ОО «Совет отцов города Гомеля»:
Спасибо. Взаимно.

Как вы отмечаете в Гомеле день отца?

Сергей Бычков:
В Гомеле в прошлом году наш исполком делал фестиваль, где выбирали лучшего папу. Мы надеемся, что это перерастёт в более масштабное мероприятие.

Расскажите об этом замечательном проекте – «ПапаЗал».

Сергей Бычков:
Отличный проект, международный. Очень простой. Отцы и дети проводят вместе время в спортивных залах чаще всего школ. Мамы счастливы, что их в конце концов оставили в покое. Основной контингент – дети от 1 до 7 лет, чаще всего 2,3,4 года. Папа приходит вечером с работы, ему скучно сидеть дома, он берет ребенка, приводит в зал, и они классно проводят время. Папы общаются папами, показывают пример детям, играют вместе с детьми, дети играют друг с другом. Хорошая такая тусовка. На сегодняшний день в Беларуси работает 8 залов: 4 – в Гомеле, Орша, Могилев, Брест, Петриков.

Подробнее  – в видеоинформации.

# общество # Праздники # Сергей Бычков

Другие новости рубрики

Все новости
Правила нанесения летнего макияжа: советы от визажиста Анастасии Ашулько
18 июня 2017 19:35

Правила нанесения летнего макияжа: советы от визажиста Анастасии Ашулько

Наблюдать за птицами с пользой: что такое любительская орнитология и каковы ее цели
18 июня 2017 19:30

Наблюдать за птицами с пользой: что такое любительская орнитология и каковы ее цели

Кулинарное шоу «Большая удача». Выпуск 18.06: Марина Матусевич и группа «Da Vinci»
18 июня 2017 19:15

Кулинарное шоу «Большая удача». Выпуск 18.06: Марина Матусевич и группа «Da Vinci»