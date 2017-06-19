«ПапаЗал»: отцы играют с детьми, мамы счастливы, что их оставили в покое

Погожим летним днем 19 июня 1910 года в Вашингтоне впервые прошел большой праздник – День отца. Считается, что идея устроить торжества для пап пришла в голову миссис Додд из Вашингтона. Она хотела выразить признательность своему отцу, а в его лице – всем заботливым папам Америки. С тех пор этот праздник стал популярен во всем мире. Приживается эта добрая традиция и у нас.

О том, как проходит День отца Гомеле и как развивается интересный социальный проект «ПапаЗал», мы поговорим с нашим гостем – председателем правления общественного объединения «Совет отцов города Гомеля» Сергеем Бычковым.

Доброе утро! С праздником вас!