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Часть проспекта Машерова перекроют 19 июня в связи репетицией парада к Дню Независимости

19 июня 2017 09:47
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Новости Беларуси. Чеканный шаг и виртуозное исполнение строевых приемов. Подготовку к празднованию Дня Независимости продолжают белорусские военнослужащие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Часть проспекта Машерова перекроют 19 июня в связи репетицией парада к Дню Независимости-1

Вечером 19 июня у стелы «Минск – город-герой» пройдет  репетиция пеших расчетов. В связи с этим с 22 часов до полуночи движение на части проспекта Машерова – от улицы Даумана до проспекта Победителей – будет закрыто для движения транспорта. Автовладельцам  рекомендуют рассчитывать свой маршрут заранее.   

# общество # Фотофакт # День Независимости

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