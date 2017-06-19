Часть проспекта Машерова перекроют 19 июня в связи репетицией парада к Дню Независимости

Новости Беларуси. Чеканный шаг и виртуозное исполнение строевых приемов. Подготовку к празднованию Дня Независимости продолжают белорусские военнослужащие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечером 19 июня у стелы «Минск – город-герой» пройдет репетиция пеших расчетов. В связи с этим с 22 часов до полуночи движение на части проспекта Машерова – от улицы Даумана до проспекта Победителей – будет закрыто для движения транспорта. Автовладельцам рекомендуют рассчитывать свой маршрут заранее.