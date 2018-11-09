«Как может быть стыдно ребёнку поменять памперс?!» Отец троих детей из Беларуси прошёл два декрета

В современном обществе принято считать: центральная фигура в воспитании и уходе за детьми – мама. Однако, с таким социальным стереотипом согласны далеко не везде. Например, в Швеции папы в декрете – часть государственной политики. В нашей стране такое явление только набирает обороты. Несмотря на то, что несколько лет назад в Беларуси мужчины также получили право оставить рабочее место на первые три года жизни ребёнка, пользуется им всего один процент сильного пола Синеокой.

Марина Артеменко, заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семйной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

По данным 2017 года, в отпуске по уходу за ребёнком находилось 3 167 мужчин. Это, в том числе, и папы, и дедушки. Сегодня Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь прорабатывает обновление Трудового кодекса. В новой редакции появится закон о предоставлении отцам дополнительного двухнедельного отпуска в первые полгода после рождения ребёнка.

Марина Артеменко:

Это кратковременный отпуск без сохранения заработной платы, тем не менее в локальных соглашениях, в коллективных договорах может предусматриваться оплата такого дня. Владимир Дёмкин – отец с большой буквы. Воспитав твоих детей, мужчина прошёл через огонь, воду, медные трубы и два декрета. Владимир Демкин, модератор проекта «Папа-школа», многодетный отец:

Слова «стыдно» здесь, вообще, быть не должно. Как может быть стыдно, если нужно сидеть со своим ребёнком?! Как может быть стыдно ребёнку поменять памперс?! На самом деле, это труд очень тяжёлый, женщине нужна поддержка. Хорошо, что мужчина на себе может это почувствовать. Эту работу нужно не то, что делить, а совместно выполнять. Разделений в семье, как таковых, быть не должно – это совместный труд.

Так уж издавно повелось: главная мужская функция в семье – добытчик. В извечной погоне за «мамонтом» несложно стать, как любили говорить раньше – «отсутствующим папой». Современное общество развивается стремительно, и в новом десятилетии стоит острая потребность в поиске и принятии новых идей. Михаил Мацкевич, руководитель направления по работе с отцами РБОО «Клуб Львов»:

Стоит задача реализации максимального человеческого потенциала, и ребёнок без участия отца заведомо становится на позицию аутсайдера. Важно с первых дней, когда формируются нейронные связи, когда формируется характер маленького человека, здесь очень важно участие отца.

Чтобы напомнить о важности роли отца в жизни ребёнка, в Беларуси была создана «Папа-школа». По сравнению с тысячелетней историей семейных взаимоотношений, срок существования организации не так уж и велик. Однако, достижений её не умаляет.

Михаил Мацкевич:

Можно читать много книг, можно смотреть интересные передачи, ничто так не влияет на формирование, как беседа, обсуждение и вовлечение в процесс. В наших группах отцы могут это делать, могут озвучивать вопросы, получать ответы и, вовлекаясь в обсуждение, формировать именно уникальный свой сценарий, который не может быть похож на чей-то другой.