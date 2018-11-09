Уборка школьной территории и создание авторских коллекций. Как официально трудоустроиться подростку?

Оказывается, за уборку школьной территории можно получить денежное вознаграждение! Саше – всего 14. Но вместо того, чтобы погонять мяч после уроков, он вместе со своими товарищами берёт в руки инвентарь и наводит порядок у здания родной школы.
Оказывается, за уборку школьной территории можно получить денежное вознаграждение! Саше – всего 14. Но вместо того, чтобы погонять мяч после уроков, он вместе со своими товарищами берёт в руки инвентарь и наводит порядок у здания родной школы.
Уже в 14 лет можно иметь не только копейку в кармане, но и трудовую книжку. Всё абсолютно легально. Работу школьники выполняют только посильную: что-то красят, прибирают, мастерят.
Хоть некоторые подростки трудятся как взрослые – несколько дней в неделю, их рабочий график строго регламентирован.
Светлана Ераховец, заместитель начальника управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
В соответствии с трудовым законодательством дети в возрасте от 14 до 16 лет в период летних каникул работают 4 часа 36 минут, а детки в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов. В период учебного года продолжительность наполовину сокращена.
Временная занятость несовершеннолетних организована не только в школах, но и в Центре дополнительного образования детей и молодёжи. Правда, здесь потребуются специальные навыки: вязать, валять, работать с батиком или другими материалами.
В столь юном возрасте Марина с ниткой и иголкой «на ты». Девушка уже не раз принимала участие в создании авторских коллекций. Благодаря такой временной подработке, она может самостоятельно оплачивать курсы по подготовке к централизованному тестированию.
Чтобы подростку предоставили место работы, можно обратиться в управление занятости Мингорисполкома или к социальному педагогу в учреждении образования. Также потребуется письменное согласие одного из родителей, медицинская справка, документ, удостоверяющий личность. Ну, а главное – это желание проявить себя. Ведь самостоятельно заработанные первые деньги – самые дорогие.