Уборка школьной территории и создание авторских коллекций. Как официально трудоустроиться подростку?

Оказывается, за уборку школьной территории можно получить денежное вознаграждение! Саше – всего 14. Но вместо того, чтобы погонять мяч после уроков, он вместе со своими товарищами берёт в руки инвентарь и наводит порядок у здания родной школы.

Уже в 14 лет можно иметь не только копейку в кармане, но и трудовую книжку. Всё абсолютно легально. Работу школьники выполняют только посильную: что-то красят, прибирают, мастерят.

Хоть некоторые подростки трудятся как взрослые – несколько дней в неделю, их рабочий график строго регламентирован.

Светлана Ераховец, заместитель начальника управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

В соответствии с трудовым законодательством дети в возрасте от 14 до 16 лет в период летних каникул работают 4 часа 36 минут, а детки в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов. В период учебного года продолжительность наполовину сокращена.

Временная занятость несовершеннолетних организована не только в школах, но и в Центре дополнительного образования детей и молодёжи. Правда, здесь потребуются специальные навыки: вязать, валять, работать с батиком или другими материалами.