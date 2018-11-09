Беларусь окутало плотное облако тумана. Синоптики обещают туман, мокрый снег и гололёд на выходные

Новости Беларуси. Беларусь окутало плотное облако тумана. Синоптики обещают, что на большей части территории он сохранится минимум до полудня, а днем будет местами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Видимость на дорогах не превышает 100 метров. Минск остановился в пробках. Мелкие дорожные аварии затрудняют движение.
На табло вылетов в Национальном аэропорту сообщается о задержке сразу нескольких рейсов.
Самолёты прибывают с опозданием в Национальный аэропорт «Минск» из-за тумана
Погода нарушила планы пассажиров из Санкт-Петербурга, Киева, Запорожья и Москвы. Напомним, днем ранее из-за тумана чартерный рейс из Египта вместо запланированной посадки в Гродно приземлился в Бресте.
Синоптики прогнозируют туман и 10 ноября, а вот 11 ноября ожидают мокрый снег и гололед преимущественно по востоку страны. Сохраняется оранжевый уровень опасности.