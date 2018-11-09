Новый спорткомплекс детского реабилитационно-оздоровительного центра открылся в Пинском районе

В двухэтажном здании разместились спортивный и тренажерный залы, а также зрительские трибуны почти на полторы сотни мест. Есть здесь и скалодром. Объект оборудован элементами безбарьерной среды.

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:

В этом году оздоровление прошли более 63 тысяч учащихся. На поддержание материальной базы в этом году мы направили 1 миллион 600 тысяч рублей. Это средства, заработанные на субботнике и республиканском субботнике.

Отметим, что строительство велось в рамках государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Спорткомплекс также станет местом проведения соревнований районного и областного уровней.