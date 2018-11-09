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Новый спорткомплекс детского реабилитационно-оздоровительного центра открылся в Пинском районе

09 ноября 2018 08:27
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Новости Беларуси. В Пинском районе распахнул двери новый спорткомплекс детского реабилитационно-оздоровительного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый спорткомплекс детского реабилитационно-оздоровительного центра открылся в Пинском районе-1

В двухэтажном здании разместились спортивный и тренажерный залы, а также зрительские трибуны почти на полторы сотни мест. Есть здесь и скалодром. Объект оборудован элементами безбарьерной среды.

Новый спорткомплекс детского реабилитационно-оздоровительного центра открылся в Пинском районе-4

Новый спорткомплекс детского реабилитационно-оздоровительного центра открылся в Пинском районе-6

Забота о здоровье детей является приоритетом государственной политики. Всего в стране создана целая система детских реабилитационных центров.

Новый спорткомплекс детского реабилитационно-оздоровительного центра открылся в Пинском районе-9

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:
В этом году оздоровление прошли более 63 тысяч учащихся. На поддержание материальной базы в этом году мы направили 1 миллион 600 тысяч рублей. Это средства, заработанные на субботнике и республиканском субботнике.

Отметим, что строительство велось в рамках государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Спорткомплекс также станет местом проведения соревнований районного и областного уровней.

Новый спорткомплекс детского реабилитационно-оздоровительного центра открылся в Пинском районе-12

# Государственная политика в области спорта # общество # Анатолий Лис # Фотофакт

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