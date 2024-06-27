Как молодёжные организации принимают участие в XI Форуме регионов России и Беларуси? Рассказал представитель БРСМ

27 июня стартует XI Форум регионов России и Беларуси. В 2024 году мероприятие впервые пройдет в Витебске, Полоцке и Новополоцке. В программе выставки, презентации и секционные заседания.

Павел Алексо, секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:

Традиционно в рамках Форума регионов России и Беларуси проходит и Молодежный форум. В этом году состоится XII Молодежный форум. Пройдет он, правда, в сентябре. Но здесь вот отличие, так скажем, от Форума регионов в том, что он 11-й, а молодежный –12-й. Это говорит о его богатой истории. Потому что он начинался еще до того, как региональные форумы стали практикой. Поэтому он такую историю богатую носит. Ну, естественно, каждая цифра – это определенный год.

Это не мероприятия для мероприятий, а все-таки подведение определенных итогов. Потому что с Российской Федерацией, с молодежью России у нас очень тесное сотрудничество. В масштабах Союзного государства, в рамках реализации наших молодежных инициатив, приграничного сотрудничества, студенческих отрядов, творческих обменов и так далее.

То, что будет проходить в Витебске в рамках Форума регионов-партнеров, это будет совместное заседание Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь и Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Помимо всех объектов программы у них пройдет встреча, обновления положения о совместном сотрудничестве, подписание соглашения, определения векторных точек, по которым наша молодежь будет развиваться и сотрудничать.