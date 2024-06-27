Перспективы развития медицины Союзного государства обсуждают в Витебске
Обмен передовыми технологиями и опытом, разработка стратегических проектов в области здравоохранения и совместная подготовка кадров. Приоритетные направления и перспективы развития в медицине и фармацевтике Союзного государства обсуждают на секции Форума регионов в Витебском государственном ордена Дружбы народов медицинском университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заседание носит научно-практический характер. Речь идет о высоких технологиях в системе здравоохранения, что определяет инновационную направленность. Стороны анализируют предыдущие соглашения и договоренности: что сделано и что еще предстоит решить и внедрить. Так, ученые Союзного государства синтезировали препарат против одного из видов рака молочной железы, продолжают совместно трудится над созданием лечения туберкулеза. А недавно был подписан меморандум между правительствами об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий.
На Форуме регионов подписали первые соглашения и контракты.
Ирина Абельская, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Те соглашения, которые будут приняты по итогам работы нашей секции и форума, действительно будут очень важным и мощным подспорьем для огромной армии практикующих медицинских работников. Это вопросы клеточных технологий и молекулярно-генетические исследования, которые служат практической медицине. Интересные доклады в области трансплантологии, детской онкогематологии и травматолого-ортопедической службы.
Сергей Глаголев, заместитель министра здравоохранения России:
Сотрудничество развивается интенсивно, крайне устойчиво, оно имеет тенденцию к углублению. Реализуются проекты по созданию принципиально новой медицинской продукции. И сегодня нам важно двигаться дальше в этом направлении, вырабатывать общие подходы к управлению стратегическими аспектами оказания медицинской помощи: расходы в здравоохранении, оценка и практика формирования клинических рекомендаций. И для этого у наших министерств, научных институтов и клиник есть все предпосылки.
Возможность укрепить существующие отношения и открыть для себя новые направления. На совместном заседании руководящих органов Молодежного совета при Национальном собрании и Палаты молодых законодателей при Совете Федерации был подписан план совместных мероприятий. Обсудили и сферу развития молодежного парламентаризма Союзного государства.
Всего на форуме работают девять секций по различным направлениям: легкая промышленность, фармакология, образование и наука, технологическая независимость Союзного государства. Сегодня на Форуме и день подписания важных документов о сотрудничестве. Планируется, что будет заключено 165 соглашений и более 100 контрактов на сумму 30 миллиардов российских рублей.