Перспективы развития медицины Союзного государства обсуждают в Витебске

Обмен передовыми технологиями и опытом, разработка стратегических проектов в области здравоохранения и совместная подготовка кадров. Приоритетные направления и перспективы развития в медицине и фармацевтике Союзного государства обсуждают на секции Форума регионов в Витебском государственном ордена Дружбы народов медицинском университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание носит научно-практический характер. Речь идет о высоких технологиях в системе здравоохранения, что определяет инновационную направленность. Стороны анализируют предыдущие соглашения и договоренности: что сделано и что еще предстоит решить и внедрить. Так, ученые Союзного государства синтезировали препарат против одного из видов рака молочной железы, продолжают совместно трудится над созданием лечения туберкулеза. А недавно был подписан меморандум между правительствами об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий.

На Форуме регионов подписали первые соглашения и контракты.

Ирина Абельская, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Те соглашения, которые будут приняты по итогам работы нашей секции и форума, действительно будут очень важным и мощным подспорьем для огромной армии практикующих медицинских работников. Это вопросы клеточных технологий и молекулярно-генетические исследования, которые служат практической медицине. Интересные доклады в области трансплантологии, детской онкогематологии и травматолого-ортопедической службы.