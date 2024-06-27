Белорусские и российские лётчики провели первую тренировку парада над Минском

Военный парад в ознаменование главного государственного праздника, Дня Независимости, начнется 3 июля в 9:00. Проход к местам его проведения будет осуществляться с 6 до 8 часов утра в целях безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мероприятие пройдет в расширенном формате. В общей сложности в параде войск примут участие более 6 000 человек. Плечом к плечу с белорусскими военнослужащими в строю пройдут военные из дружественных стран: России, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Китая, Таджикистана и Узбекистана.

Количество парадных расчетов увеличено практически в полтора раза: 36 пеших, 29 расчетов механизированной колонны и 12 воздушного эшелона. Техника полностью готова к участию в мероприятии, об этом сообщили в Министерстве обороны. Андрей Жук, заместитель министра обороны Беларуси:

С учетом значимости мероприятия количество парадных расчетов в этом году значительно увеличено, практически в полтора раза. В параде войск принимают участие больше 6 тысяч человек. У нас будут 36 пеших парадных расчетов, 29 парадных расчетов механизированной колонны и 12 парадных расчетов воздушного эшелона.

Готовятся к 3 июля и экипажи военной авиации. Белорусские и российские летчики 27 июня провели первую тренировку над Минском. До этого четыре репетиции прошли по параллельному маршруту за городом. Вертолеты, истребители, штурмовики, военно-транспортные самолеты – в воздух взмыли 40 авиасудов. За штурвалом – мастера высшего пилотажа. Летчики оттачивали точность и слаженность действий. Первыми в небо поднимутся три вертолета Ми-8МТВ-5, которые пронесут в небе флаги Беларуси, вооруженных и военно-воздушных сил, войск противовоздушной обороны нашей страны.

Леонид Давидович, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации Министерства обороны Беларуси:

Экипажи отрабатывали порядок сбора, роспуска групп, выход по времени над контрольной точкой и так далее. В тренировке будут участвовать все группы без исключения и в таком же объеме, как они будут проходить на параде 3 июля.