Как Минск подготовился к открытию II Игр стран СНГ? Рассказала представительница Мингорисполкома

Беларусь на старте августовского мультифорума. Уже совсем скоро состоится торжественное открытие II Игр стран СНГ. Они продлятся до середины августа под слоганом «Сильный характер – яркая игра». Спортсмены разыграют более 1 тысячи 600 наград в 11 городах. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Скажите, к чему обязывает Минск этот почетный статус спортивной столицы СНГ и какие дает новые возможности? Вероятно, это станет поводом проводить больше спортивно-массовых мероприятий в нашем городе. Как международного, так и национального масштаба.

Ольга Барановская, первый заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Минск богат на традиции в проведении международных крупных мероприятий. Это ЧМ в 2014 году, II Европейские игры в 2019 году, различные чемпионаты, Кубки мира, Европы по разным видам спорта, современное пятиборье, велосипедный спорт. Поэтому в столице развита вся спортивная инфраструктура в достаточном объеме, поэтому Минск всегда готов принять разного масштаба мероприятия. Как спортивные, так и спортивно-массовые. Екатерина Забенько:

Естественно, в Минске сконцентрировано огромное количество спортивных локаций. По каким видам спорта мы будем принимать участников соревнований? Ольга Барановская:

В столице будет задействовано 10 спортивных объектов, на которых пройдет 8 видов спорта. Это стрельба пулевая, мини-футбол, волейбол, баскетбол 3х3, легкая атлетика, художественная гимнастика, современное пятиборье.

Екатерина Забенько:

Ольга Игоревна, по каким соревновательным видам ожидается наибольшее количество зрителей? Как предполагается, что вызовет наибольший интерес? И не будет ли ажиотажа, учитывая бесплатный вход и возможность посетить соревнования? Ольга Барановская:

Все спортивные соревнования, которые будут проходить, достаточно зрелищные. На каждом объекте размещены трибуны для посещения зрителей. Но планируется такой ажиотаж, немножко, наверное, в художественной гимнастике, где будут выступать наши лучшие грации. Это будет пляжный футбол, где из восьми стран, которые участвуют в играх, только шесть являются финалистами чемпионата мира. И российская команда – действующий чемпион мира. И, конечно, баскетбол 3х3 как самый, наверное, динамичный вид спорта. Екатерина Забенько:

Ольга Игоревна, в продолжении того, что говорит Анастасия Владимировна, часто Игры страны СНГ называют мини-Олимпиадами, это возможность проявиться молодым талантам и через 3-4 года показать уже свои возможности даже на Олимпиаде. Как вы думаете, представители каких видов спорта проявят себя ярче всего?

Ольга Барановская:

Действительно, эти Игры – это масштабное мероприятие, в котором будет просмотрен ближайший резерв национальной команды, которые будут отстаивать честь нашей страны на международной арене других соревнований Европы и мира. Ну, надеемся, что это и легкая атлетика, и борьба, и современное пятиборье, и художественная гимнастика. Практически все виды спорта, где задействован самый ближайший резерв. Остается нам пожелать им удачи. Екатерина Забенько:

Одной из крупнейших арен для проведения Игр стран СНГ станет стадион «Динамо». Мы спросили у генерального директора Александра Бут-Гусаима, чем привлекательна эта площадка будет не только для участников и спортсменов, но и для многочисленных гостей спортивного праздника.

Александр Бут-Гусаим, генеральный директор национального олимпийского стадиона «Динамо»:

В рамках Игр стран СНГ стадион «Динамо» примет легкую атлетику. Это будут дети до 15-ти лет включительно. Понятно, что для них мы хотим сделать максимально комфортные условия. Поэтому мы предусмотрим зону лаунжа, где тоже будут детям пуфики предоставлены, какие-то возможности, чтобы можно было сесть, немножко расслабиться после соревнований, где-то перед. Также попробуем выставить на запасном поле разминочном телевизор, чтобы дети могли смотреть за тем, что происходит на стадионе «Динамо». Также в рамках Игр стран СНГ на стадионе будет продолжаться вот этот проект, кинопоказы, и мы немножко поменяем репертуар, сделаем его более спортивным. И вот буквально там 3 августа мы будем показывать фильм про легенду баскетбола Майкла Джордана. И поэтому для всех участников, которые будут иметь аккредитацию на II Игры стран СНГ, вход будет бесплатный на кинопоказ, на арену. И также совместно с федерацией баскетбола здесь будет представлена наша национальная команда по баскетболу, где тоже можно будет прийти и посмотреть на этих ребят, взять у них автограф, сфотографироваться. То есть это будет такая интерактивная площадка. Возможности стадиона «Динамо» в целом под эти соревнования и глобально после последней реконструкции уникальные. Во-первых, это действительно наша изюминка, это наш газон, за которым мы ухаживаем. И в рамках Игр стран СНГ и наших кинопоказов мы даем возможность простым любителям, горожанам прийти, посмотреть, полежать, ознакомиться и насладиться приятным просмотром кинолент на «Динамо». Фишкой стадиона стало световое шоу, которое мы устраиваем после каждого кинопоказа.