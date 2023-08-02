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Как Минск подготовился к открытию II Игр стран СНГ? Рассказала представительница Мингорисполкома

02 августа 2023 15:28
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Беларусь на старте августовского мультифорума. Уже совсем скоро состоится торжественное открытие II Игр стран СНГ. Они продлятся до середины августа под слоганом «Сильный характер – яркая игра». Спортсмены разыграют более 1 тысячи 600 наград в 11 городах. Об этом рассказали в программе  «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Скажите, к чему обязывает Минск этот почетный статус спортивной столицы СНГ и какие дает новые возможности? Вероятно, это станет поводом проводить больше спортивно-массовых мероприятий в нашем городе. Как международного, так и национального масштаба.

Как Минск подготовился к открытию II Игр стран СНГ? Рассказала представительница Мингорисполкома -1

Ольга Барановская, первый заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Минск богат на традиции в проведении международных крупных мероприятий. Это ЧМ в 2014 году, II Европейские игры в 2019 году, различные чемпионаты, Кубки мира, Европы по разным видам спорта, современное пятиборье, велосипедный спорт. Поэтому в столице развита вся спортивная инфраструктура в достаточном объеме, поэтому Минск всегда готов принять разного масштаба мероприятия. Как спортивные, так и спортивно-массовые.

Екатерина Забенько:
Естественно, в Минске сконцентрировано огромное количество спортивных локаций. По каким видам спорта мы будем принимать участников соревнований?

Ольга Барановская:
В столице будет задействовано 10 спортивных объектов, на которых пройдет 8 видов спорта. Это стрельба пулевая, мини-футбол, волейбол, баскетбол 3х3, легкая атлетика, художественная гимнастика, современное пятиборье.

Как Минск подготовился к открытию II Игр стран СНГ? Рассказала представительница Мингорисполкома -4

Екатерина Забенько:
Ольга Игоревна, по каким соревновательным видам ожидается наибольшее количество зрителей? Как предполагается, что вызовет наибольший интерес? И не будет ли ажиотажа, учитывая бесплатный вход и возможность посетить соревнования?

Ольга Барановская:
Все спортивные соревнования, которые будут проходить, достаточно зрелищные. На каждом объекте размещены трибуны для посещения зрителей. Но планируется такой ажиотаж, немножко, наверное, в художественной гимнастике, где будут выступать наши лучшие грации. Это будет пляжный футбол, где из восьми стран, которые участвуют в играх, только шесть являются финалистами чемпионата мира. И российская команда – действующий чемпион мира. И, конечно, баскетбол 3х3 как самый, наверное, динамичный вид спорта.

Екатерина Забенько:
Ольга Игоревна, в продолжении того, что говорит Анастасия Владимировна, часто Игры страны СНГ называют мини-Олимпиадами, это возможность проявиться молодым талантам и через 3-4 года показать уже свои возможности даже на Олимпиаде. Как вы думаете, представители каких видов спорта проявят себя ярче всего?

Как Минск подготовился к открытию II Игр стран СНГ? Рассказала представительница Мингорисполкома -7

Ольга Барановская:
Действительно, эти Игры – это масштабное мероприятие, в котором будет просмотрен ближайший резерв национальной команды, которые будут отстаивать честь нашей страны на международной арене других соревнований Европы и мира. Ну, надеемся, что это и легкая атлетика, и борьба, и современное пятиборье, и художественная гимнастика. Практически все виды спорта, где задействован самый ближайший резерв. Остается нам пожелать им удачи.

Екатерина Забенько:
Одной из крупнейших арен для проведения Игр стран СНГ станет стадион «Динамо». Мы спросили у генерального директора Александра Бут-Гусаима, чем привлекательна эта площадка будет не только для участников и спортсменов, но и для многочисленных гостей спортивного праздника.

Как Минск подготовился к открытию II Игр стран СНГ? Рассказала представительница Мингорисполкома -10

Александр Бут-Гусаим, генеральный директор национального олимпийского стадиона «Динамо»:
В рамках Игр стран СНГ стадион «Динамо» примет легкую атлетику. Это будут дети до 15-ти лет включительно. Понятно, что для них мы хотим сделать максимально комфортные условия. Поэтому мы предусмотрим зону лаунжа, где тоже будут детям пуфики предоставлены, какие-то возможности, чтобы можно было сесть, немножко расслабиться после соревнований, где-то перед. Также попробуем выставить на запасном поле разминочном телевизор, чтобы дети могли смотреть за тем, что происходит на стадионе «Динамо». Также в рамках Игр стран СНГ на стадионе будет продолжаться вот этот проект, кинопоказы, и мы немножко поменяем репертуар, сделаем его более спортивным. И вот буквально там 3 августа мы будем показывать фильм про легенду баскетбола Майкла Джордана. И поэтому для всех участников, которые будут иметь аккредитацию на II Игры стран СНГ, вход будет бесплатный на кинопоказ, на арену. И также совместно с федерацией баскетбола здесь будет представлена наша национальная команда по баскетболу, где тоже можно будет прийти и посмотреть на этих ребят, взять у них автограф, сфотографироваться. То есть это будет такая интерактивная площадка.

Возможности стадиона «Динамо» в целом под эти соревнования и глобально после последней реконструкции уникальные. Во-первых, это действительно наша изюминка, это наш газон, за которым мы ухаживаем. И в рамках Игр стран СНГ и наших кинопоказов мы даем возможность простым любителям, горожанам прийти, посмотреть, полежать, ознакомиться и насладиться приятным просмотром кинолент на «Динамо». Фишкой стадиона стало световое шоу, которое мы устраиваем после каждого кинопоказа.

Как Минск подготовился к открытию II Игр стран СНГ? Рассказала представительница Мингорисполкома -13

Екатерина Забенько:
Я знаю, что готовится и экскурсионная хорошая программа, достаточно насыщенная для туристов, для тех, у кого будет возможность еще посмотреть Минск, может быть, посетить какие-то места Беларуси.

Ольга Барановская:
Мы народ, который чтит свою историю, поэтому и гостей в первую очередь интересуют такие места, как Брестская крепость, Хатынь, музей Великой Отечественной войны. Пользуются большим спросом экскурсия по Минску. Ну и в то же время с 1 августа уже начнет действовать карта гостя, которая дает такие бонусы, как скидка в гостинице на общественное питание, где-то в музее, где-то бесплатный вход в музей. Данную карту можно будет приобрести на информационном стенде торгового центра «Столица» либо в самом информационно-туристическом центре «Минск» на площади Свободы, 8.

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# Игры стран СНГ # общество # Екатерина Забенько # Ольга Барановская # Александр Бут-Гусаим # Фотофакт

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