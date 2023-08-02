«Все уже в нетерпении». Анастасия Маринина рассказала о настроении спортсменов перед Играми

Беларусь на старте августовского мультифорума. Уже совсем скоро состоится торжественное открытие II Игр стран СНГ. Они продлятся до середины августа под слоганом «Сильный характер – яркая игра». Спортсмены разыграют более 1 тысячи 600 наград в 11 городах. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Анастасия Владимировна, давайте поговорим о настроении спортсменов. Как их боевой дух, присутствует? Потому что волнение наверняка сказывается. Вот это настроение, энтузиазм, несмотря на волнение, присутствует ли?

Анастасия Маринина, исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола:

Готовились, конечно, целый год, и все уже в нетерпении хотят выйти на площадку, хотят посоревноваться. Эти Игры будут особенными. Особенные почему? Потому что ранее мы соревновались со спортсменами европейской зоны, FIBA. А теперь к нам приезжает основная масса, это будет FIBA-Азия. Никогда прежде мы не играли ни с Узбекистаном, ни с Таджикистаном, ни с Туркменистаном. Вот Туркменистан, команда мужская – это сейчас лидеры у нас мирового рейтинга. Поэтому очень интересно посмотреть в сравнении, помериться силами, определить сильнейшую команду на площадке. То есть получится зрелищная и хорошая игра, безусловно, наши ребята сделают все, чтобы одержать победы, чтобы их было как можно больше, чтобы порадовать зрителей, болельщиков. И вот уже такой хороший мандраж предстартовый присутствует. Екатерина Забенько:

Такой нерв, наверное, стимул для рывка. Интересно, вы отметили, что мы с такими странами не играли. Это дружественные страны, тем не менее соперники, наверняка на тренировках уже соприкасались, общались, как произошло это знакомство? Анастасия Маринина:

Мы никогда не играли с этими спортсменами. И они впервые приедут в Минск. И с одной стороны, они откроют как нашу спортивную составляющую, так и культурную. У нас Palova Arena расположена в самом центре Минска. Мы проводили там уже и чемпионат Европы молодежный, и Европейские игры. Все отмечают, что локация для баскетбола 3х3 самая лучшая, потому что здесь есть и Троицкое предместье, есть торговые центры, где можно купить сувениры с белорусской символикой. Все, безусловно, наши конфеты любят белорусские, зефир – это то, что везут домой, чтобы порадовать своих родных, которые переживали за наших гостей у экранов телевизоров за тысячи километров.

Екатерина Забенько:

Ну и арена – есть чем гордиться. Одна из самых современных, наверное, на территории стран СНГ. Анастасия Маринина:

Она самая лучшая в мире. Аналогов такой арены нет, это отмечают все. Ни в одной стране мира нет такого крытого корта, где можно разместить 6 баскетбольных площадок 3х3. То есть это уникальное сооружение, оно защищено от любых погодных условий. И тут спасибо и Министерству спорта, и Минскому городскому исполнительному комитету, что пошли навстречу и сделали эту площадку основной тренировочной не только для национальной команды, но и в те моменты, когда наши профессиональные спортсмены не задействуют ее, есть возможность у всех болельщиков, у всех любителей баскетбола 3х3 прийти опробовать. Расскажу сразу. Это уже такой спойлер. Уже мы уложили вот это новое покрытие, которое специально Министерство спорта, РЦОП по игровым видам спорта закупили. Екатерина Забенько:

То есть еще и обновление инфраструктуры произошло бонусом.

Анастасия Маринина:

Да, новая площадка, самое современное покрытие. Ребята на тренировке попробовали и сказали: конечно, по сравнению с тем покрытием, которое закупали 4 года назад, ну 4 года мы его активно использовали, это уже совсем другое. Оно позволяет прыгать высоко, бежать очень быстро, оно не ездит под основанием. И стойку такую вот мы еще даже и не видели нигде на международных турнирах, такую, как закуплена для Минска. Я думаю, это очень важно даже для тех, кто к нам приедет. Они увидят, что они соревнуются на очень высоком уровне. Екатерина Забенько:

Анастасия Владимировна, соревнования по баскетболу пройдут в Palova Arena. Ожидается участие восьми мужских и шести женских команд. Расскажите подробнее о том, как организованы были тренировки и будут организованы сами соревнования. Анастасия Маринина:

Готовились мы за год. То есть мужская команда у нас участвовала в различных турнирах как на территории Беларуси, так и Российской Федерации. Женская команда также приняла участие в ряде стартов, но непосредственная подготовка началась чуть больше, чем за месяц. Вызвали сильнейших игроков. Вот в составе мужской команды (кроме одного спортсмена) все представляют столичный клуб по баскетболу «Минск». Вот. И, кстати, тоже такой уникальный момент. У нас один парень Алексей Балдин получил приглашение из любительской команды «Островец». Он сейчас возглавляет рейтинг среди игроков до 18 лет в республике. Это пример того, как спортсмен в баскетболе 3х3, все мы знаем, есть у нас аналогичная ситуация в России, когда Зуев стал серебряным призером Олимпийских игр, пришел он отнюдь не из классического баскетбола, а начинал как бы в лыжных гонках. Этот вид спорта дает шанс проявить себя всем. В женской команде у нас шесть спортсменок представляют Гродненский регион, а также Минская область, это клуб «Горизонт». Также клуб «Минск» – спортсменка, одна спортсменка из «Гомеля». Но сейчас осталось уже 11. Участие в играх примет только 8. Поэтому уже есть конкуренция. У мужчин у нас в окончательный состав также войдет 8. Это будет две команды. Что у мальчиков, что у девочек. Мы сейчас делаем ставку на молодежь с тем прицелом, чтобы откатать их и чтобы через 4 года у нас были сильные взрослые команды, конкурентоспособные на самом высоком мировом уровне.