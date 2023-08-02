Психологически тяжело, особенно когда достаём маленьких детей. Водолаз спасатель о работе в ЧС на воде

Они спасают жизни, ликвидируют последствия стихийных бедствий, сражаются с огнем. Смелые и отважные, мужественные и сильные. Рискуя своей жизнью, они приходят на помощь. Сотрудники МЧС – в чем-то герои нашего времени. Пообщались со спасателями в программе «Центральный регион» на СТВ.

Вне зависимости от поры года спасатели всегда остаются начеку. Летом особенно бдительны группы спасения на воде. Так, Иван Беляев в профессии более 13 лет. В воде проведено более 1 500 часов.

Иван Беляев, старший инструктор-спасатель водолазно-спасательной службы пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС:

Есть у водолазов определенный свод правил, который водолаз должен знать наизусть. Как боевой устав, любой устав службы – написан кровью. В нем полностью расписано каждое действие водолаза. Бытует мнение среди водолазов: если водолаз остался жив в какой-то аварийной ситуации, значит, он сделал все правильно. Чтобы стать водолазом, нужно сперва пройти усиленную медкомиссию, поэтому здоровье должно быть идеальным. В критической ситуации каждый боец знает, какую задачу он выполняет: кто плывет к пострадавшему, кто гребет на спасательной доске, а кто со страховочной веревкой контролирует все на суше. Есть у водолазов и свой язык общения.

Иван Беляев:

Используют визуальную связь. Есть акустическая связь, проводная, с сигнальным концом. Все друг друга понимают. Работающий водолаз, который находится под водой, и водолаз, который обеспечивает спуск, – это одно целое. В данный момент мы используем сигнальный конец. Это веревка, и передаем друг другу сигналы путем подергивания. Каждый водолаз знает эти сигналы наизусть. Водолаз, погрузившись, докладывает, что он находится на грунте и, осмотревшись, чувствует себя хорошо, проверив запасы воздуха и тому подобное. Подает сигнал – один раз дергает. Также этот сигнал при поисках голосовым способом означает «выбери слабину» – дернуть и кинуть сигнальный конец. Много различных вариаций. Два раза дернуть – проверь запас воздуха, сколько осталось, то есть постоянный контроль. Обеспечивающий водолаз также контролирует по нахождению пузырей, где находится водолаз. И водит его по определенному сектору.

Перед погружением – проверка снаряжения. За каждым водолазом закреплены свои костюмы. Их два: сухой и мокрый. Сухой тип костюма используется в весенний, зимний и осенний период, мокрого типа – в летний. Есть у спасателей и водолазное снаряжение. Иван Беляев:

В данный момент мокрый костюм. BCD – компенсатор плавучести, регулировка. Если надо пройти какое-то препятствие под водой, водолаз немножко спускает воздух, погружается на поверхность. Нож – это главная атрибутика, всегда должен быть при себе, потому что рыболовные сети, где-то коряги, сигнальный конец запутывается, надо будет обрезать. Это спасет ему жизнь. Полумаска. Они бывают как такого варианта, так и полнолицевая, то есть защита органов зрения. И сам регулятор, с помощью чего водолаз дышит. Баллон, соответственно.

Манометр у нас – консоль, давление, глубиномер показывает, на какой водолаз находится глубине, и компас. Компасом мы редко пользуемся. Глубиномер водолазу нужен, чтобы больше определенной глубины – надо выдерживать режим декомпрессии. Это насыщение организма кислородом. Пузырьки воздуха проникают в ткани. Есть таблица, по которой обеспечивающие водолазы вычисляют, сколько надо находиться. Допустим, у нас работа на глубине 20 метров – нам надо зависнуть на девяти метрах, если мы час поработали, подышать, чтобы организм от пузырьков избавился. На трех метрах определенное количество времени. И только после этого выходить на поверхность. Все это сказывается на здоровье, если резко поднимать. Есть экстренные подъемы, но у водолаза есть дежурная барокамера. Туда звонят, это находится в Республиканском отряде специального назначения. Предупреждают, на месте будет присутствовать врач, и отправляют туда водолаза, чтобы выйти с глубины.

Основные причины несчастных случаев на воде – алкогольное опьянение и невнимательность родителей. Поэтому каждый должен понимать, что несчастье на воде легче предупредить, чем ликвидировать чрезвычайную ситуацию. Иван Беляев:

Вода ошибок не прощает. Достаточно одного резкого глотка воды – и случится трагедия. Не паниковать! Человек сам по себе утонуть не может. Мы делаем вдох, и у нас положительная плавучесть, наши легкие держат. Выдыхаем – погружаемся. Если судорога, нет сил – спокойно позвать на помощь. Трагедия наступает очень быстро. Если только дежурим на пляже, ОСВОД – это моментальное спасение. В основном приходится доставать уже из-под воды. Нужно купаться в специально отведенных местах, чтобы спасатели ОСВОД, МЧС всегда могли быстро среагировать.