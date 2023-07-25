Как минимизировать нарушения ПДД и травматизм на дорогах? Поговорили с представителем ГАИ

В 2023 году в Беларуси была обновлена Концепция обеспечения безопасности дорожного движения. Этот документ определяет основные направления повышения безопасности на дорогах страны и меры по сокращению количества ДТП, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

К числу целевых показателей Концепции, в частности, отнесено снижение числа погибших в ДТП до уровня не более 450 в год к 2025 году и не более 400 в год к 2030-му. Также запланировано снижение показателей аварийности и других чрезвычайных ситуаций в дорожном движении. О том, как обезопасить каждого участника дорожного движения и можно ли в реальности свести к минимуму нарушения ПДД и травматизм на дорогах, поговорили с начальником отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома Виталием Сауцем. Сергей Шуманский:

Далеко не отходя от ситуации. Были мы в рейде со спецподразделением. Не ставили никаких конкретных задач искать нарушителей. Просто работали на проверку документов в потоке и нашли за 2-2,5 часа два десятка нарушителей. От незначительных до бесправников. Неужели у нас действительно такая острая проблема с нарушением правил дорожного движения? Что статистика говорит? 175 тысяч нарушений ПДД выявлено в Минске за полгода – статистика ГАИ

Виталий Сауц, начальник отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Статистика говорит, что как таковой проблемы нет, но недисциплинированность людей на дороге, к сожалению, имеет место. За эти полгода, что у нас прошло, сотрудниками ГАИ выявлено порядка 175 тысяч нарушений правил дорожного движения. Это различного рода, начиная от каких-то нарушений правил маневрирования – не показал указательным поворотом направления движения – вплоть до управления транспортным средством в состоянии опьянения. И таких фактов, к сожалению, тоже очень много. Мы как основной государственный орган нацелены на профилактическую работу с участниками дорожного движения, чтобы сделать наше движение безопасными и комфортным. Только за этот год уже выявлено 869 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения либо передача такому лицу права управления. Это только по Минску мы говорим. Это серьезная очень проблема. Не скажешь, что она такая массовая, к сожалению, отдельные факты у нас есть. Сергей Шуманский:

Пьяные водители – это вообще из рамок выходящее. А что касается таких относительно мелочей – отсутствие техосмотра, страховку где-то кто-то не заметил даже, не продлил, ремни безопасности. Мелочь, которая может вылиться в что-то серьезное, не дай бог. Виталий Сауц:

Да, все верно вы говорите. Тот же непристегнутый ремень безопасности во время ДТП может существенно повлиять на тяжесть травм при дорожно-транспортных происшествиях. Поэтому при осуществлении контроля за дорожным движением мы уделяем внимание комплексу. То есть если мы останавливаем водителя, мы сразу смотрим, начинания от водительского удостоверения, есть ли у него право управления, до перевозки пассажиров и как транспортное средство содержится у водителя, то есть оно должно быть технически исправным. Нет таких нарушений, которые бы не сказались на безопасности дорожного движения. Все они важны, и мы за этим следим. Сергей Шуманский:

Есть какое-то разделение по категориям нарушений, кто больше нарушает – водители автомобилей, мотоцикла либо пешеходы? У кого больше нарушений? Я думаю, что если массово брать, то автомобилисты. Кто чаще нарушает: водители автомобилей, мотоцикла либо пешеходы?

Виталий Сауц:

Все верно, потому что этой категории у нас подавляющее большинство на улицах. После этого идут пешеходы, потом водители двухколесных транспортных средств – это мотоциклы, мопеды. И потом уже велосипедисты. Если говорить о пешеходах, то за эти полгода порядка 40 тысяч нарушений пешие участники дорожного движения допустили. Но большинство – это водители автомобилей. Сергей Шуманский:

По крайней мере, мы предполагаем, что все знают правила дорожного движения, когда получают права. Виталий Сауц:

Предполагаем, но есть у нас и те, кто никогда не получал и садятся за руль на свой страх и риск, подвергают опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. Человек, никогда не изучавший ПДД, не сдававший квалификационный экзамен, не допускается, нельзя его пускать на дорогу. Как он будет участвовать наравне с другими, если он ничего не знает? Тут, скорее всего, какая-то личная человеческая беспечность, что водители думают на авось: проеду, никто не заметит, никаких последствий не будет. Но, как оказывается, потом, не дай бог, он попадает в то же ДТП, уже начинаются более тяжкие последствия. Вплоть до того, что автомобиль может быть не исправен. Или износ резины стал причиной того дорожно-транспортного происшествия, а это вышло из-за того, что человек просто не следил за техническим состоянием автомобиля, вовремя не проходил техосмотр, Поэтому, скорее всего, это человеческое качество – личная беспечность. Это основной фактор, почему наши люди до сих пор допускают нарушения. Сергей Шуманский:

Мы говорим о нарушениях непосредственно при управлении. Есть еще, например, нарушение правил парковки, стоянки. Это, я думаю, тоже в топе нарушений в столице. Почему в Минске возникают проблемы с нарушением правил парковки?

Виталий Сауц:

Особенно это проблема, если в дневное время – это для центральной части города, вблизи каких-либо офисов, вечернее – это жилые микрорайоны. К сожалению, наши люди считают, что он приехал, ему надо, как все говорят, на минутку. А он оставляет машину в той же полосе, которая предназначена для движения автобусов, тем самым затрудняет движение автобусов, он из-за этого вынужден перестраиваться в соседнюю полосу, замедляется соседняя полоса, идет цепная реакция, которая приводит иногда к совершению ДТП. Люди у нас не осознают всю весомость последствий, к которой приводит нарушение правил стоянки. Даже если он одним колесом заехал на зеленую зону, это повреждение газона. Надо потом службам выполнить восстановление этого газона, благоустройство определенное. Где-то разрушается борт, на тротуарную плитку они заезжают. Все это влечет к последствиям, но люди об этом не думают. Что касается центральной части города, пользуются транспортной инфраструктурой, которая есть – платные паркинги, в торговых центрах. Да, придется пройти какое-то расстояние, но на то он и центр города. Сергей Шуманский:

Наверное, тут и проблема, что нужно пройти. В тех же дворах стараются чуть ли не к лестнице, к подъезду. Виталий Сауц:

Да, но не всегда это может быть. Вообще движемся к тематике «двор без машин», чтобы пешеходы чувствовали себя комфортно и безопасно, чтобы не было машин, чтобы вы могли спокойно выпустить ребенка на детскую площадку, не боясь, что он попадет под автомобиль. Поэтому эта транспортная инфраструктура у нас развивается, к этому мы идем постепенно. Ну, и соответственно, с парковкой также решают проблемы многоуровневые паркинги, где-то альтернативные стоянки, платные тоже. Все это в комплексе развивается.

Сергей Шуманский:

Обновлена Концепция безопасности дорожного движения. Она включает много пунктов себя, сроки, на будущее забегая. Мы вообще ее придерживаемся? Виталий Сауц:

Безусловно, мы выполняем поставленные задачи, которые предусмотрены Концепцией. Мы видим, что снижается тяжесть травм и само количество дорожных аварий. Мы путем этих мероприятий, начиная от модернизации транспортной инфраструктуры, контроля инспекторов ДПС на улице и заканчивая агитационными мероприятиями – выступления в школах, трудовых коллективах, проведение акций, мероприятий. Все это приводит к тому, что мы сохраняем человеческие жизни. Мы к этому идем и выполняем поставленные Концепцией задачи. Сергей Шуманский:

Мы еще не затронули относительно новую категорию. Это средства персональной мобильности. Я так понимаю, они тоже сейчас не без проблем появились на дорогах. О нарушениях на средствах персональной мобильности

Виталий Сауц:

Да, к сожалению, отмечаем определенные моменты, когда участники, передвигающиеся на средствах персональной мобильности в нарушение установленных правил, позволяют себе с существенным превышением скорости двигаться по тротуарам. Во-первых, это небезопасно для других пешеходов. Где-то они проезжают перекрестки, пешеходные переходы прям вылетая, не смотря по сторонам, и водитель просто не успевает среагировать на эти изменения обстановки. Безусловно, есть, и мы сейчас формируем безопасную среду. Где-то велодорожки уводим чуть-чуть вбок, чтобы замедлить скорость этих средств персональной мобильности, велосипедистов. Кладем специальные тактильные покрытия, чтобы он переезжал из одной среды в другую и чувствовал, что идет смена покрытия – значит, какая-то опасность, надо избавить скорость движения. Ну и в первую очередь мы путем изменения графиков работы светофорных объектов разделяем вовсе транспортные и пешеходные потоки, чтобы не было конфликтов. Пешеходы идут отдельно, без конфликтов с транспортом. Сергей Шуманский:

По вашему мнению, можно ли свести к минимуму нарушения, травматизм, в крайнем случае жертвы? Можно ли свести к минимуму нарушения ПДД и травматизм на дорогах?