«Город славен своей историей». Новый мурал появился в Слуцке

Новости Беларуси. Новый мурал появился в Слуцке. Холстом для арт-объекта стала пятиэтажка на улице 14 Партизан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На мурале изображены дружная семья: мама, папа и дети, а также символы Беларуси, летящие аисты. Исполнена работа в теплых желтых и оранжевых оттенках. Яркая композиция придала зданию свою изюминку и индивидуальность. Масштабный арт-объект стал первым в городе.

Ольга Шуманина, автор проекта:

Так как у нас идет Год исторической памяти, сначала думали привязаться к историческим событиям. Слуцк славен своей историей. Историей древней, богатой. Долго обсуждали, выбирали эскиз и пришли к выводу, что семья является олицетворением мира, добра, единства, всего самого светлого.