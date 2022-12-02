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«Город славен своей историей». Новый мурал появился в Слуцке

02 декабря 2022 14:26
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Новости Беларуси. Новый мурал появился в Слуцке. Холстом для арт-объекта стала пятиэтажка на улице 14 Партизан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Город славен своей историей». Новый мурал появился в Слуцке-1

На мурале изображены дружная семья: мама, папа и дети, а также символы Беларуси, летящие аисты. Исполнена работа в теплых желтых и оранжевых оттенках. Яркая композиция придала зданию свою изюминку и индивидуальность. Масштабный арт-объект стал первым в городе.  

«Город славен своей историей». Новый мурал появился в Слуцке-4

Ольга Шуманина, автор проекта:  
Так как у нас идет Год исторической памяти, сначала думали привязаться к историческим событиям. Слуцк славен своей историей. Историей древней, богатой. Долго обсуждали, выбирали эскиз и пришли к выводу, что семья является олицетворением мира, добра, единства, всего самого светлого.  

«Город славен своей историей». Новый мурал появился в Слуцке-7

В 2023 году Слуцк станет культурной столицей Беларуси, так что на этом работа по украшению города не закончится. Сейчас ведется разработка целой серии ярких эскизов, посвященных истории и традициям Слуцкой области.  

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# Год исторической памяти # общество # Ольга Шуманина # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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