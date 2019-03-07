Как летают самолёты и зачем замораживают шайбу? Областной конкурс «Я – исследователь» прошёл в Минске

Новости Беларуси. Как летают самолеты и зачем замораживают шайбу? Областной конкурс «Я – исследователь» прошел в Минском областном институте развития образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Его участники – дети дошкольного и среднего возраста. Кроме учащихся Минской области, свои изобретательские работы привезли и представители Латвии. Школьники представили почти 200 проектов в области физики, математики и робототехники. В финал попали около 80 – среди них определили лучших.

Маленькие исследователи находили ответы на самые разные вопросы: например, как птицы ищут дорогу домой или как спасти лес от вредителей. Кроме того, разгадывали тайны египетских пирамид и учились создавать собственных роботов. Примечательно, что в год малой родины много исследований юных ученых было посвящено родному краю.