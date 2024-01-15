Прямой эфир

Как культура становится политикой? Анонс ток-шоу «По существу»

15 января 2024 07:40
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Почему только свое имеет особый смысл? Как аутентичные традиции зашиты в код нации и когда культура становится элементом политических спекуляций? На сложные вопросы будут искать ответы вечером 15 января в прямом эфире ток-шоу «По существу» на СТВ.

Как культура становится политикой? Анонс ток-шоу «По существу»-1

На площадке соберется настоящая творческая элита страны: искусствоведы, культурологи и деятели культуры. Присоединиться к дискуссии может каждый. Со стартом эфира считывайте QR-код на экранах телевизора и присоединяйтесь к трансляции на YouTube. Задавайте вопросы и оставляйте комментарии.

Смотрите сегодня в 18:30 на СТВ. 

# Государственная политика в области культуры # общество

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