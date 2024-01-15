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Водителей призывают освободить проезды во дворах для уборки снега

15 января 2024 07:38
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Более 1 700 сотрудников коммунальных служб задействованы в уборке снега на дворовых территориях в столице. Работы проводятся в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водителей призывают освободить проезды во дворах для уборки снега-1

Помогает в этом спецтехника. Выведено без малого полторы сотни машин. Чтобы не мешать коммунальным службам и ускорить процесс, минчан призывают не загромождать проезды во дворах. А автомобилистам напоминают об обязанности убирать снег с парковочных мест. Очищена должна быть территория не менее метра вокруг автомобиля.

К слову, обильные осадки в Беларуси ожидаются и сегодня, 15 января. Местами по стране синоптики прогнозируют даже метель. Неудобств добавит порывистый ветер.

# Погода в Беларуси # общество

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