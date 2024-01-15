Марафон добра «Наши дети» подходит к завершению

Чтобы сохранить и укрепить лучшие черты белорусского характера, государство делает многое, ведь они составляют нравственный стержень нации. Одна из таких инициатив – добрый праздник «Наши дети», проходящий под патронатом Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как говорит Александр Лукашенко, эта прекрасная традиция живет и связывает уже два поколения белорусов. В современной истории Беларуси это один из символов единения и бескорыстия. Сегодня, 15 января, большой праздник завершается. С каждым годом он объединяет все больше участников. Став настоящим брендом, марафон добрых дел проходил целый месяц по всей Беларуси и охватил миллион детей. Среди них – оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, а также победители республиканских, областных конкурсов, спартакиад, различного рода мероприятий.

В первые дни нового года по поручению Президента во Дворце Независимости праздничные новогодние мероприятия провели для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Доброты у белорусов не занимать, своим теплом мы готовы делиться.