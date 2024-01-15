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В Беларуси завершается выдвижение кандидатов в депутаты

15 января 2024 06:18
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Важный этап избирательной кампании завершается сегодня, 15 января – последний день выдвижения кандидатов в депутаты. Претендентов на депутатский мандат определяют трудовые коллективы, политические партии и граждане путем сбора подписей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси завершается выдвижение кандидатов в депутаты-1

Задача механизмов выдвижения – включить в избирательную кампанию по-настоящему сильных и профессиональных людей. Ориентир для них, заданный Президентом, – сохранить мир и спокойствие в стране. После завершения активной фазы выдвижения кандидатов и представления соответствующих документов Центральная избирательная комиссия будет их рассматривать и принимать дальнейшие решения по регистрации кандидатов. На этот этап отводится срок не позднее 30 января. Агитационная кампания пройдет с 31 января по 24 февраля.

В Беларуси завершается выдвижение кандидатов в депутаты-4

До единого дня голосования остается чуть более месяца. Он пройдет 25 февраля. Белорусы будут выбирать депутатов всех уровней.

# Выборы в Беларуси # общество

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