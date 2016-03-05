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В преддверии 8 марта для женщин провели праздничную экскурсию по залам Дворца Независимости

05 марта 2016 13:53
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Новости Беларуси. Перед 8 марта успешных леди, красивых дам и отличных мам пригласили на праздничную экскурсию по залам Дворца Независимости. Перед  ними открыли все двери. И не было никаких секретов. От подробностей саммитов и мировых встреч до мельчайших деталей интерьера. Экскурсия полностью удовлетворила женское любопытство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Гунич, главный специалист Комитета по труду, занятости и социальной защите Минсгорисполкома:
Это настоящий дворец, как замок в современном стиле.

Ирина Хилько, председатель Московской РО ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:
Экскурсия просто в тему. Очень хорошо, что к 8 Марта сделали такой чудесный подарок. 

Желание увидеть Дворец Независимости изнутри громаден и у белорусов, и у иностранцев.  Но в праздничные  дни  пригласительные билеты получают только женщины.  

# общество # Женщины Беларуси # Мария Гунич # Ирина Хилько

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