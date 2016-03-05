В преддверии 8 марта для женщин провели праздничную экскурсию по залам Дворца Независимости

Новости Беларуси. Перед 8 марта успешных леди, красивых дам и отличных мам пригласили на праздничную экскурсию по залам Дворца Независимости. Перед ними открыли все двери. И не было никаких секретов. От подробностей саммитов и мировых встреч до мельчайших деталей интерьера. Экскурсия полностью удовлетворила женское любопытство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Гунич, главный специалист Комитета по труду, занятости и социальной защите Минсгорисполкома:

Это настоящий дворец, как замок в современном стиле.

Ирина Хилько, председатель Московской РО ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:

Экскурсия просто в тему. Очень хорошо, что к 8 Марта сделали такой чудесный подарок.

Желание увидеть Дворец Независимости изнутри громаден и у белорусов, и у иностранцев. Но в праздничные дни пригласительные билеты получают только женщины.