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Школа студенческой журналистики открылась в Беларуси

05 марта 2016 13:47
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Новости Беларуси. Трехдневное путешествие по медийному пространству. В седьмой раз в Беларуси собрала слушателей Школа студенческой журналистики. Это порядка двухсот представителей из 25 учреждений образования. Получить опыт и пообщаться с белорусскими коллегами приехали учащиеся из Германии, России, Азербайджана, Армении и Словакии. В режиме нон-стоп для них проводят лекции, семинары, интерактивные игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Интинтиева, студент Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н.Толстого (Россия):
Я в Беларуси первый раз. Здесь у нас прошло много семинаров. Интересна именно фотокорреспонденция и также редактура и верстка текста. Мы будем в своей газете активно этим заниматься.

Лидия Заблоцкая, студент Института журналистики БГУ:
Это общение, это получение опыта. Потому что мы здесь как-никак вливаемся полностью в сферу журналистики. У нас есть всего три дня,  чтобы создать свою газету, сформировать контент, создать материалы, поэтому мы здесь день и ночь работаем над материалами.

# общество # Журналистика # Лидия Заблоцкая # Анна Интинтиева

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