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  • Исполняющий обязанности начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева – о благоустройстве столицы

Исполняющий обязанности начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева – о благоустройстве столицы

05 марта 2016 15:22
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Новости Беларуси. Это программа «Большой город», в котором уже царит весеннее настроение. Да, его пытался подпортить недавний циклон своей метелью, мокрым снегом и слякотью. Но, несмотря на зимний характер, он все-таки был южным. Город переждал и продолжил прихорашиваться.

На дорогах вслед за растаявшим снегом исчезли дыры, оставленные морозом и льдом. Приводятся в порядок парки и скверы. Очередь за дворами. С наступлением тепла туда придут и рабочие, чтобы благоустроить территорию у наших подъездов.

О благоустройстве Минска мы поговорим с исполняющим обязанности начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Мариной Малаевой.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Марина Малаева

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