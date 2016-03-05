Исполняющий обязанности начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева – о благоустройстве столицы

Новости Беларуси. Это программа «Большой город», в котором уже царит весеннее настроение. Да, его пытался подпортить недавний циклон своей метелью, мокрым снегом и слякотью. Но, несмотря на зимний характер, он все-таки был южным. Город переждал и продолжил прихорашиваться.

На дорогах вслед за растаявшим снегом исчезли дыры, оставленные морозом и льдом. Приводятся в порядок парки и скверы. Очередь за дворами. С наступлением тепла туда придут и рабочие, чтобы благоустроить территорию у наших подъездов.

О благоустройстве Минска мы поговорим с исполняющим обязанности начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Мариной Малаевой.