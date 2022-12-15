Наборы творчества, игрушки, спортинвентарь. В Минской области школьники готовят подарки детям-сиротам

Новости Беларуси. В Минской области стартовала благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В рамках проекта проходит и марафон добрых дел «Чудеса на Рождество». Присоединился к акции и волонтерский отряд Дещенской средней школы Узденского района.

В марафоне добра принимают участие пионеры и активисты БРСМ. Школьники собирают новогодние подарки детям-сиротам, инвалидам. В комплекте: канцелярские принадлежности, спортивный инвентарь, игрушки и наборы для творчества. Каждый подарок сопровождается поздравительной открыткой с наилучшими пожеланиями.

Наталья Жур, педагог-организатор Дещенской средней школы:

У нас это общешкольное мероприятие, республиканская акция. Получается, что все ученики нашей школы уже собирают вместе подарки. С помощью этой акции они показывают свое сострадание, милосердие.

Екатерина Сиротко, ученица Дещенской средней школы:

Это на самом деле стоит того. Одно из лучших, что можно сделать, – это подарить радость тому, кто ее, возможно, потерял. Поэтому я в этих акциях, проектах участвую только в радость. Мне это нравится.