Как изменится белорусская школьная форма и где искать проверенного производителя? Ответила Надежда Лазаревич

Надежда Лазаревич, председатель концерна «Беллегпром»:

Я хочу успокоить всех родителей. Никакие. У нас в соответствии с законодательством нет ограничений по выбору школьной формы. У нас ее вообще нет. У нас одежда делового стиля. И, соответственно, каждый родитель может выбрать любое изделие, которое ему нравится в соответствии, например, с деловым стилем, приобрести его в любой точке. Но с 13 августа мы ввели реестр, в котором мы озвучиваем наших производителей, которые отшивают школьную форму по ГОСТу. Это не обязанность родителя приобретать именно у них. Просто мы делаем ориентиры, для какого-то родителя, может быть, важно понимать, что кто шьет по ГОСТу, кто шьет с тканей, которая соответствует техническим требованиям. Потому что наши детки более 8 часов находятся в школе, они подвижные, и, конечно, хочется, чтобы технический состав ткани соответствовал тому, чтобы ему было комфортно.

Но еще раз обращаю внимание, чтобы не было обеспокоенности у наших уважаемых родителей, что кто-то их заставляет, направляет на приобретение той или иной одежды непосредственно наших производителей, которые в реестре. Это просто, скажем так, ориентир для родителей, а для наших производителей это возможность показать себя и показать еще раз, что у нас есть серьезные производители, которые максимально ориентируются на создание любого продукта, не только школьной формы, именно в соответствии с ГОСТом Республики Беларусь.