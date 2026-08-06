Четкий ритм, высокая урожайность и слаженность действий. Аграрии Беларуси не сбавляют темпы уборочной кампании – республиканский каравай тяжелеет с каждой минутой. Уже собрано более 5 миллионов тонн зерна вместе с рапсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столинский и Жабинковский районы – первыми в Беларуси завершили уборку зерновых и зернобобовых культур. Собрано свыше 160 тысяч тонн урожая. Цифра больше прошлогодней, как и показатель средней урожайности. В то же время Брестская область первой в стране полностью завершила уборку озимого рапса. В закромах – более 237 тысяч тонн, что на 72 тысячи превышает показатели 2025 года. А вот на полях Гродненской области кипит работа по сбору зерновых и зернобобовых. Аграрии региона накануне намолотили первый миллион тонн. Церемония передачи символического снопа и мешка с новым урожаем прошла на полях СПК «Путришки». Это передовое хозяйство, которое вносит огромный вклад в общий каравай. Здесь используют высокие технологии при выращивании культур – под руководством ученых Гродненского государственного аграрного университета.

Виктор Петрушкевич, председатель УО СПК «Путришки»:

Уборка особенная в части тех моментов, что в ней задействовано очень большое количество людей. Началась она, как и в прежние годы, очень непросто. Дожди мешали очень серьезно. И вот если брать так по таким погожим дням, как сегодня, – ну их было, по крайней мере, не больше, чем неделя. Но мы выхватывали каждый час, мы находились в поле.