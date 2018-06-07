Как изменилась вступительная компания в 2018 году
Новости Беларуси. Следить за ходом вступительной кампании в Беларуси будут более 160 сотрудников Комитета государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Регистрация на ЦТ завершается в Беларуси 1 июня. В какие дни пройдут испытания?
Первое централизованное тестирование пройдет уже на следующей неделе – 12 июня. К слову, за последние 7 лет в Беларуси не зарегистрировано ни одного случая коррупции в ходе вступительной кампании, а жалобы рассматриваются в кратчайшие сроки. На данный момент поступило лишь одно обращение.
Василий Жарко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Жалобы необходимо рассматривать объективно и быстро для того, чтобы не пострадал абитуриент, и чтобы у родственников не было проблем. Во всем должна быть доброжелательность, открытость, гласность и законность. Будут работать во всех учебных заведениях и комнаты приема, и медпункты. Созданы все условия для того, чтобы ребенок пришел, не волнуясь, и сдал тест.
Нынешняя вступительная компания претерпела несколько изменений. Прием в вузы сокращен и на платные, и на бюджетные места. В частности, меньше будут готовить юристов, управленцев и экономистов. Впрочем, и желающих пройти ЦТ в 2018 году оказалось меньше, чем прежде. Специалисты, правда, связывают это с тем, что срок действия сертификатов о сдаче испытания продлен до двух лет.