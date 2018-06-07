Как изменилась вступительная компания в 2018 году

Новости Беларуси. Следить за ходом вступительной кампании в Беларуси будут более 160 сотрудников Комитета государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регистрация на ЦТ завершается в Беларуси 1 июня. В какие дни пройдут испытания?

Первое централизованное тестирование пройдет уже на следующей неделе – 12 июня. К слову, за последние 7 лет в Беларуси не зарегистрировано ни одного случая коррупции в ходе вступительной кампании, а жалобы рассматриваются в кратчайшие сроки. На данный момент поступило лишь одно обращение.