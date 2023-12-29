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Белстат представил сразу два ресурса, которые позволят оценить уровень развития регионов страны

29 декабря 2023 08:41
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Чтобы улучшить жизнь людей в регионах: Белстат представил два новых информационных ресурса. Это портал «Геостатистика» и платформа региональных данных по Целям устойчивого развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белстат представил сразу два ресурса, которые позволят оценить уровень развития регионов страны-1

Оба проекта подготовлены с участием Белстата за счет инициативы, которая реализуется вместе с офисом ООН в области народонаселения. Так, портал «Геостатистика» визуализирует пространственные данные.

Белстат представил сразу два ресурса, которые позволят оценить уровень развития регионов страны-4

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Будет возможность посмотреть на карте и увидеть, как представляются данные по регионам страны. Причем оба портала нацелены именно на региональный разрез. Если ранее мы шли больше в области, Республика Беларусь, то сегодня как раз эти порталы нацелены на локализацию данных. Основными направлениями работы Белстата и органов государственной статистики является предоставление максимально открытых данных всем заинтересованным пользователям. И как раз эти два портала – «Геостатистика» и платформа региональных данных по Целям устойчивого развития – дают возможность сделать выводы по развитию регионов, районов Республики Беларусь.

Платформа региональных данных по Целям устойчивого развития представляет 139 показателей. В их числе и данные, которые позволят сопоставлять развитие регионов и выстраивать рейтинги.

# Статистика # общество

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