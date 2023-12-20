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Как избежать холодовую травму и как её опознать – рассказал специалист

20 декабря 2023 13:59
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Какие неприятности подстерегают людей зимой и как не оказаться на больничной койке в преддверии Нового года? Погода шепчет. Зима пришла в этом году аккурат по календарю. А первый снег порадовал белорусов еще в конце ноября. Горки, тюбинги, коньки и лыжи. А скоро еще и шампанское, фейерверки и бенгальские огни. Но все эти радости в мгновение ока могут привести на больничную койку: зазевался – получил травму. Как уберечь себя от зимних травм? Правда ли, что правильная обувь может спасти вам жизнь? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Как избежать холодовую травму и как её опознать – рассказал специалист-1

Людмила Жилевич, главный внештатный специалист по гериатрии Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Все зависит от чувствительности человека, но если он будет ходить плохо одетым и долго находиться при -10 °C, то вполне возможна и холодовая травма, особенно в пожилом возрасте. При нарушении кровообращения в пожилом возрасте холодовые травмы могут возникать чаще.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Что люди ощущают, когда происходит подобная травма?

Как избежать холодовую травму и как её опознать – рассказал специалист-4

Людмила Жилевич:
Холодовую травму человек чувствует не сразу. Нужно какое-то время. Либо когда ты приходишь в помещение и видишь, что есть изменения конечностей: руки, щеки. Вот как раз тогда возникают проблемы и болевые ощущения.

Почему тюбинг гораздо опаснее санок – рассказал травматолог-ортопед.

# Гололед # общество # Михаил Свито # Людмила Жилевич

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