Белорусские танкисты провели тактическое занятие с боевой стрельбой

В танковом батальоне одной из механизированных бригад Западного оперативного командования отработали новые элементы тактических действий: из засад нанесли огневое поражение условному противнику, учитывался опыт современных военных конфликтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К месту занятий техника преодолела внушительный путь и успешно поразила заданные цели.

Протяженность маршрута составила около 60 километров. Завершается слаживание батальона, в рамках которого проводится комплексное тактическое занятие с управлением огнем, где личный состав показывает свои навыки в рамках тактической подготовки и огневой выучки.