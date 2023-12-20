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Белорусские танкисты провели тактическое занятие с боевой стрельбой

20 декабря 2023 13:45
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В танковом батальоне одной из механизированных бригад Западного оперативного командования отработали новые элементы тактических действий: из засад нанесли огневое поражение условному противнику, учитывался опыт современных военных конфликтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские танкисты провели тактическое занятие с боевой стрельбой-1

К месту занятий техника преодолела внушительный путь и успешно поразила заданные цели.

Белорусские танкисты провели тактическое занятие с боевой стрельбой-4

Протяженность маршрута составила около 60 километров. Завершается слаживание батальона, в рамках которого проводится комплексное тактическое занятие с управлением огнем, где личный состав показывает свои навыки в рамках тактической подготовки и огневой выучки.

Белорусские танкисты провели тактическое занятие с боевой стрельбой-7

Параллельно отражались атаки, которые вел условный противник с беспилотников. Танки с успехом преодолели и минные заграждения.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

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