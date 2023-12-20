Президент продлил безвизовый въезд в Беларусь для жителей Латвии, Литвы и Польши

Александр Лукашенко поддержал предложение МИД о продлении на следующий год режима безвизового въезда в Беларуь для жителей Латвии, Литвы и Польши. Такой шаг не что иное, как демонстрация политики открытости нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начиная с апреля 2022 года, к нам по упрощенной системе могут приезжать прибалты, а полякам предоставили такое право несколько месяцев спустя. Только с начала нынешнего года свыше 400 тысяч жителей ЕС приехали в Беларусь без виз. Это демонстрирует устойчивый интерес населения сопредельных государств к посещению нашей страны, несмотря на препятствия и ограничения, которые создают на Родине.

Руководство Литвы, Латвии и Польши давно пугает своих граждан мнимыми угрозами с востока. Те же, кто преодолевает информационную блокаду со стороны политических элит своих стран и ступает на белорусскую землю, возвращается к нам вновь и вновь.