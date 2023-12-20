Почему тюбинг гораздо опаснее санок – рассказал травматолог-ортопед

Какие неприятности подстерегают людей зимой и как не оказаться на больничной койке в преддверии Нового года? Погода шепчет. Зима пришла в этом году аккурат по календарю. А первый снег порадовал белорусов еще в конце ноября. Горки, тюбинги, коньки и лыжи. А скоро еще и шампанское, фейерверки и бенгальские огни. Но все эти радости в мгновение ока могут привести на больничную койку: зазевался – получил травму. Как уберечь себя от зимних травм? Правда ли, что правильная обувь может спасти вам жизнь? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Андрей Деменцов, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением 6-й городской клинической больницы:

Тюбинг гораздо опаснее санок. Он не управляемый. Ребенок не может контролировать ни его скорость, ни вращение. Он порой не видит, куда едет. Когда вы едете на санках, можно еще как-то им управлять, как-то ногами притормаживать. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

А чем чреваты случаи, когда тюбинги привязывают к автомобилям?