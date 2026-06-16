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В Бресте проходит XXII открытый чемпионат Вооруженных Сил Беларуси по парашютному спорту

16 июня 2026 08:27
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22 команды и более сотни участников из четырех стран. В Бресте стартовал XXII открытый чемпионат Вооруженных Сил Беларуси по парашютному спорту. Участникам предстоит продемонстрировать свои умения в прыжках на точность приземления и индивидуальной акробатике. Победителем станет тот, кто наберет наименьшую сумму баллов. В этих дисциплинах парашютного спорта своя уникальная система оценки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте проходит XXII открытый чемпионат Вооруженных Сил Беларуси по парашютному спорту-2

Брест не впервые становится точкой притяжения сильнейших парашютистов. В 2025 году город с богатой военной историей и сильными спортивными традициями на правах хозяина также принимал чемпионат. С каждым разом желающих участвовать в соревнованиях все больше.

Кроме наших спортсменов совершать прыжки с парашютом будут представители команд из России, Казахстана и Узбекистана. От них ждут ювелирной точности. С высоты в тысяча метров нужно будет приземлиться в круг диаметром несколько сантиметров. А также за 30 секунд успеть выполнить комплекс из шести акробатических фигур. Судьи фиксируют каждую ошибку.

В Бресте проходит XXII открытый чемпионат Вооруженных Сил Беларуси по парашютному спорту-4

Дмитрий Киршенков, главный судья 22-го открытого чемпионата Вооруженных Сил Беларуси по парашютному спорту:
Съемка ведется с земли надземной установкой с большим увеличением, с кратным. Потом эта видеозапись представляется судьям. Пять судей на мониторах независимо оценивают время выполнения этого комплекса. И также штрафные секунды за какие-то недочеты в этом выполнении. И также спортсмен с наименьшим временем, по сумме, нескольких прыжков объявляется победителем. 

В Бресте проходит XXII открытый чемпионат Вооруженных Сил Беларуси по парашютному спорту-6

Балжан Мусатаева, офицер по воздушно-десантной подготовке десантно-штурмовых войск (Казахстан):
У нас отличается погода, отличается климат. У вас более влажно, у нас сухо. Работа чуть-чуть по-другому. Нам очень интересно, ярко. Парашюты тут работают вообще по-другому. Поэтому в этом году мы более подготовленные приехали.

Открытый формат чемпионата позволяет не только определить сильнейших в системе Вооруженных Сил, но и поддерживать высокий уровень подготовки спортсменов, обмениваться опытом и укреплять профессиональные связи между командами. 

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Прыжок с парашютом

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