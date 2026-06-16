В Бресте проходит XXII открытый чемпионат Вооруженных Сил Беларуси по парашютному спорту

22 команды и более сотни участников из четырех стран. В Бресте стартовал XXII открытый чемпионат Вооруженных Сил Беларуси по парашютному спорту. Участникам предстоит продемонстрировать свои умения в прыжках на точность приземления и индивидуальной акробатике. Победителем станет тот, кто наберет наименьшую сумму баллов. В этих дисциплинах парашютного спорта своя уникальная система оценки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брест не впервые становится точкой притяжения сильнейших парашютистов. В 2025 году город с богатой военной историей и сильными спортивными традициями на правах хозяина также принимал чемпионат. С каждым разом желающих участвовать в соревнованиях все больше. Кроме наших спортсменов совершать прыжки с парашютом будут представители команд из России, Казахстана и Узбекистана. От них ждут ювелирной точности. С высоты в тысяча метров нужно будет приземлиться в круг диаметром несколько сантиметров. А также за 30 секунд успеть выполнить комплекс из шести акробатических фигур. Судьи фиксируют каждую ошибку.

Дмитрий Киршенков, главный судья 22-го открытого чемпионата Вооруженных Сил Беларуси по парашютному спорту:

Съемка ведется с земли надземной установкой с большим увеличением, с кратным. Потом эта видеозапись представляется судьям. Пять судей на мониторах независимо оценивают время выполнения этого комплекса. И также штрафные секунды за какие-то недочеты в этом выполнении. И также спортсмен с наименьшим временем, по сумме, нескольких прыжков объявляется победителем.